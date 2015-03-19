Банки.ру и Национальное рейтинговое агентство 31 марта проведут круглый стол на тему «Как честно оценить страховую компанию?».

В 2014 году на российском страховом рынке произошли существенные изменения. С июня регулятором всех участников страхового рынка стал Центральный банк России. Буквально за полгода ЦБ серьезно изменил требования, предъявляемые к отчетности страховых организаций, их платежеспособности и раскрытию информации.

Еще одним важным событием стал выход закона 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в РФ», который обязывает НПФ, страховые организации и общества взаимного страхования проходить ежегодное актуарное оценивание деятельности. Ее необходимо проводить для проверки адекватности расчета резервов и платежеспособности. Один из возникающих в связи с этим вопросов — кто будет осуществлять оценку?

В ходе круглого стола будут обсуждаться следующие вопросы:

Что такое актуарное оценивание и зачем оно необходимо страховым компаниям?

Кто такие актуарии?

«Шаблонный» расчет по стандартам РСБУ в соответствии с приказом Минфина дает не всегда адекватные результаты. Как с этим работать?

Основные проблемы при составлении актуарного оценивания.

В какие сроки необходимо подавать результаты оценивания?

Что входит в состав актуарного оценивания?

Участие в круглом столе подтвердили:

глава управления саморегулируемых организаций, рейтинговых агентств и актуарной деятельности в ЦБ Ирина Мельникова;

главный актуарий «ЭРГО Россия» Андрей Сафонов;

первый вице-президент СК «Независимость», член комиссии ответственных актуариев ЦБ РФ Александр Литвинов;

главный актуарий СК «Ингосстрах» Николай Горбачев.

Также приглашены представители регулятора, страховых компаний, профильных ассоциаций и саморегулируемых организаций.

Модераторами круглого стола выступят главный редактор ИА «Банки.ру» Наталья Романова и генеральный директор НРА Виктор Четвериков.

К участию в дискуссии приглашаются представители страховых компаний, аналитики, экономисты и представители СМИ.

Вопросы спикерам можно прислать на адрес: pressа@banki.ru.

Аккредитация — по e-mail pressa@banki.ru и по телефону (495) 739-52-55, доб. 442.

Круглый стол пройдет в клубном офисе Cabinet Lounge по адресу: Новая площадь, д. 6, вход из Малого Черкасского переулка. Начало — в 11:00.