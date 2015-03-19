Портал Банки.ру лидер по уровню узнаваемости бренда среди специализированных финансовых ресурсов. Таковы результаты исследования отношения аудитории к финансовым интернет-медиа, проведенного агентством «Бизнес Аналитика Маркет Контур».

К опросу привлекались «осознанные» пользователи банковских услуг (пользуются как минимум одной услугой помимо зарплатной карты), которые заходят в Интернет не реже одного раза в неделю.

Ключевыми интернет-ресурсами по предоставлению информации о банках и банковских продуктах наряду с Банки.ру являются «Коммерсант» и РБК. При этом Банки.ру с большим отрывом лидирует по показателю Top Of Mind (спонтанное знание без подсказки). Отвечая на вопрос о том, какой сайт или портал первым приходит в голову, когда вы видите словосочетание «интернет-сайт, специализирующийся на предоставлении информации о банках, банковских продуктах и финансах», 22% аудитории назвали Банки.ру.

Исследование выявило также высокий уровень лояльности аудитории портала Банки.ру — максимальный среди СМИ, участвовавших в опросе. 27% аудитории отдали Банки.ру предпочтение как источнику информации об экономике, финансах и банковской сфере, 6% назвали его единственным источником.

При этом опрос показал высокий уровень общей удовлетворенности пользователей сайтом. Подавляющее большинство (91%) остались довольны посещением сайта, более половины аудитории оценили удовлетворенность Банки.ру на 9–10 баллов из 10 возможных.