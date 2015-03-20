Сухов также сообщил, что 183 банка ежедневно отчитываются перед регулятором, 44 имеют ограничения на привлечение вкладов

В настоящее время у восьми банков действуют ограничения на проценты по вкладам, заявил зампред ЦБ Михаил Сухов.

«У восьми банков действуют ограничения по процентным ставкам по вкладам», — сказал Михаил Сухов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах XVII Всероссийской банковской конференции.

По его словам, с начала года их число почти не изменилось.

В настоящее время ЦБ рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций по рублевым вкладам более чем на 3,5 п. п.

Сухов также сообщил, что 183 банка ежедневно отчитываются перед регулятором, 44 имеют ограничения на привлечение вкладов.