Средняя максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась на 0,33 процентного пункта

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по рублевым вкладам физлиц во второй декаде марта составила 13,52%. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Банка России.

За первые десять дней месяца показатель находился на уровне 13,85%, то есть сокращение составило 0,33 процентного пункта. Максимальное с июля 2009 года значение ставки, зафиксированное в конце прошлого декабря, — 15,64%.

Регулятор ранее рекомендовал банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. В конце прошлого года диапазон был увеличен до 3,5 п. п.

В топ-10 банков с наибольшим объемом депозитов населения в рублях входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Ханты-Мансийский Банк «Открытие», Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.