С 12 апреля минимальный тариф по ОСАГО вырастет на 40—60%, следует из указания Банка России.

«Увеличение размера минимальных значений базовых ставок по большей части категорий транспортных средств составит 40%, при этом размер «тарифного коридора» расширен с 5 до 20 процентных пунктов. Для некоторых категорий транспортных средств предусмотрено снижение минимальных значений базовых ставок и установление большего «тарифного коридора». Новые значения базовых ставок и тарифного коридора вступают в действие с 12 апреля 2015 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте ЦБ. Под тарифным коридором подразумеваются минимальные и максимальные значения базовой ставки страхового тарифа.

Если сейчас базовый тариф для легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам, составляет 2 440—2 574 рублей, то с 12 апреля он вырастет до 3 432—4 118 рублей. Для некоторых категорий транспорта ЦБ снизит базовый тариф ОСАГО: на мотоциклы и мопеды — на 42%, на тракторы — на 25%, на легковые автомобили юрлиц — на 22%.



С 1 апреля 2015 года размер страховой выплаты за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, увеличивается со 160 тыс. до 500 тыс. рублей, а также начинает действовать новый порядок возмещения необходимых расходов на восстановление здоровья потерпевшего. В связи с этим актуализированы и страховые тарифы по ОСАГО, отмечает регулятор. При корректировке также было учтено удорожание запасных частей и комплектующих автомобилей из-за снижения курса рубля. По оценке Банка России, доля выплат, связанных с вредом, причиненным жизни и здоровью, может увеличиться с 1% в настоящее время до 21% от общего объема выплат по ОСАГО.

С 1 апреля ЦБ изменит также региональные коэффициенты, на которые умножается базовый тариф при расчете стоимости ОСАГО. В 11 субъектах РФ коэффициент будет повышен, в десяти регионах и городе Байконуре — понижен, говорится в материалах ЦБ. Однако, по словам зампреда Банка России Владимира Чистюхина, максимальный рост тарифа с учетом территориальных коэффициентов составит не более 100%.



Последний раз Банк России корректировал тарифы по ОСАГО 11 октября 2014 года. Тогда стоимость ОСАГО выросла на 23—30%, а страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется возместить имущественный вред по ОСАГО, увеличилась со 120 тыс. до 400 тыс. рублей. В 2015 году изначально планировалось увеличение тарифов на 30%.

