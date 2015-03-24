Курс евро опустился на торгах на Московской бирже ниже 63 рублей, минимального со 2 декабря значения, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 17:12 мск курс евро составил 63,03 рубля, что на 1,26 рубля меньше, чем на закрытии предыдущей сессии. Достигнутый минимум — 62,93 рубля. Курс доллара сегодня в середине дня пробил вниз отметку 58 рублей. По состоянию на 17:12 курс доллара был равен 57,77 рубля (минус 98 копеек).

Рубль стремительно дорожает по отношению к доллару и евро. Курс американской и европейской валют сегодня понизился почти на 2%, отмечает аналитик TeleTrade Александр Егоров. «Способствуют этому сразу несколько факторов. Во-первых, сейчас идет налоговый период, на протяжении которого компании скупают рубли для выплаты налогов в соответствии с законодательством РФ. Во-вторых, следует отметить многочисленные заявления властей о том, что острая фаза кризиса уже миновала. Несмотря на кажущуюся спорность этого утверждения, оно призвано выполнять вполне определенную функцию — успокоить население и не допустить ажиотажного спроса на доллары и евро, который мы видели в декабре. И можно с уверенностью сказать: это работает. Колебания курсов выровнялись, и граждане, импульсивно купившие валюту на декабрьских максимумах, уже понесли ее обратно в обменники.

Мы считаем, что уже на этой неделе у пары доллар/рубль есть все шансы протестировать отметку 55», — прогнозирует Егоров.