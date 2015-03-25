Эта весна не балует богатым выбором сезонных вкладов и щедрыми акциями от банков

Портал Банки.ру подготовил очередной обзор вкладов. В него вошли 20 лучших сезонных депозитов в рублях сроком размещения один год в банках Москвы.

Эта весна не балует нас богатым выбором сезонных вкладов и щедрыми акциями от банков. Согласно нашей базе данных, предлагают открыть такие депозиты чуть более 100 банков. Да и доходность по вкладам с приходом весны с каждым днем тает все сильнее.

В данную выборку попали все действующие спецпредложения банков Москвы на дату составления рейтинга, которые соответствуют следующим параметрам: сумма вклада — до 500 тыс. рублей включительно, срок размещения — один год, начисление и выплата процентов, а также функциональные возможности (пополнение, частичное снятие) депозита — любые. Условия и ставки по вкладам, вошедшим в обзор, действуют для Московского региона. Информацию об условиях предоставления продукта в других регионах присутствия банка необходимо уточнять по телефону его справочной службы.

Максимальная доходность вкладов, вошедших в топ-20, составила 18,25% годовых, минимальная — 15%. Средний уровень процентных ставок — 16,6%.

Сумма минимального первоначального взноса по вкладам, попавшим в рейтинг, варьируется от 1,5 тыс. до 500 тыс. рублей.

Лидерами рейтинга стали депозиты «Победа наша» Тальменка-Банка и «Весна» Республиканского Социального Коммерческого Банка — 18,25% годовых. Второе место со ставкой 17,85% занял вклад «Весенний» Русского Трастового Банка. На третьей строчке рейтинга разместился вклад «Мелодия весны» Таурус Банка с доходностью 17,33%.

Большинство вкладов, представленных в рейтинге, можно пополнять. Чаще по сумме и/или срокам дополнительного взноса установлены ограничения. Минимальная сумма пополнения варьируется в пределах от 1 тыс. до 10 тыс. рублей, ограничение по срокам — от 30 до 185 дней до конца действия договора вклада.

В случае отзыва у банка лицензии у вкладчика есть право на получение компенсации до 1,4 млн рублей. Вкладчики освобождаются от уплаты налогов по рублевым вкладам с доходностью до 18,25% годовых (ставка рефинансирования 8,25% плюс 10 процентных пунктов).

Обзор составлен по информации на 24 марта 2015 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам физических лиц, в которой насчитывается более 4 500 предложений от более чем 500 кредитных организаций.