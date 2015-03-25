В январе на российском рынке наличной иностранной валюты отмечалось резкое уменьшение активности населения в условиях продолжающегося снижения курса рубля к основным мировым валютам. Об этом говорится в обзоре, опубликованном на сайте Банка России.

«Значения основных показателей, характеризующих рынок наличной иностранной валюты, по сравнению с их рекордными значениями в декабре 2014 года снизились многократно. Впервые с февраля 2013 года предложение наличной иностранной валюты превысило спрос на нее», — подчеркивают в ЦБ.

Совокупный спрос населения на наличную валюту за месяц уменьшился в 3,3 раза до 6,4 млрд долларов. Спрос на доллары по сравнению с декабрем уменьшился в 3,1 раза до 4,5 млрд долларов, спрос на евро – в 3,7 раза, до минимальных с сентября 2007 года 1,8 млрд в долларовом эквиваленте.

При этом совокупное предложение населением наличной инвалюты в январе сократилось в 1,9 раза до 6,7 млрд долларов. Совокупное предложение американской и европейской валют за месяц уменьшилось в равной степени – в 1,9 раза, до 4,7 и 1,9 млрд долларов соответственно.