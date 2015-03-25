По мнению Алексея Моисеева, нужно ужесточать требования к отчислениям в систему страхования вкладов

Менять правила страхования вкладов россиян в банках не стоит, лучше ужесточать требования к отчислениям в систему страхования вкладов, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Вариантов я вижу четыре: дифференциация взносов, франшиза (неполное страхование), невозмещение некапитализированных процентов и возмещение только суммы внесенных средств. Честно говоря, из всех этих мер мне кажется предпочтительной только дифференциация взносов, франшиза мне не нравится, потому что мне кажется, что она может подрывать основы системы страхования вкладов», — сказал Моисеев.

Минфин прорабатывает вопрос о корректировке системы страхования вкладов по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. «Поручение есть, мы прорабатываем», — отметил Моисеев. Срок исполнения поручения — 14 мая.

Сейчас в случае отзыва лицензии у банка АСВ выплачивает клиентам 100% суммы вклада размером до 1,4 млн рублей независимо от размера процентной ставки и периодичности начисления процентов.