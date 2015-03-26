После 1 апреля может начаться переходный период, в течение которого трансакции по картам МПС будут передаваться на обслуживание в НСПК

Международная платежная система (МПС) Visa не успеет перевести российский трафик на обработку в Национальную систему платежных карт (НСПК) до 31 марта, рассказал «Ведомостям» один из банкиров. Очевидно, что к 1 апреля не успеть никому — ни НСПК, ни Visa, ни MasterCard, говорит другой банкир.

«Пока даже до проверки клиринга не дошли, протестировали только каналы связи», — добавил собеседник газеты.

Закон обязывает все МПС передать внутрироссийские трансакции на обработку в НСПК до 31 марта. В противном случае им придется внести обеспечительный взнос в ЦБ — 25% среднедневного оборота по картам системы за предыдущий квартал. Тех, кто не внесет обеспечение, ЦБ может оштрафовать, размер штрафа определяет он сам. Эти деньги перечисляются не сразу, а частями — раз в квартал. Сотрудник одной из платежных систем оценивает первый платеж в десятки миллионов долларов.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, у тех, кто не успевает перевести трансакции, есть два варианта: дерегистрироваться как платежная система (это не обязательно означает уход из России, но серьезно осложнит работу) либо внести депозит на время до завершения перехода. «К нам представители Visa не обращались с просьбой продлить срок перехода на НСПК, а если бы обратились, мы бы вряд ли на это пошли», — заявил Моисеев.

Не поступало обращений с просьбой продлить срок перехода на НСПК и в финансовый комитет Госдумы, говорит человек, близкий к комитету, добавляя, что в экстренных случаях поправка может быть принята за один-два дня. У госорганов нет желания продлевать сроки перехода на НСПК, признает источник, близкий к одной из МПС. Скорее всего, продолжает он, им придется внести депозит.

Visa во вторник, 24 марта, опубликовала заявление, в котором указала, что активно работает с НСПК и ЦБ над завершением полного перевода внутрироссийских трансакций, чтобы российские банки, торгово-сервисные предприятия и держатели карт не заметили изменений в работе карт системы. «Все внутрироссийские трансакции по картам Visa будут обрабатываться и после 1 апреля в соответствии с законодательством», — подчеркивала компания.

MasterCard в партнерстве с НСПК продолжает поэтапно переводить внутрироссийские трансакции на процессинг в НСПК в соответствии со сроками, определенными законодательством, заявил представитель MasterCard, добавив: «Мы работаем над тем, чтобы переход осуществился максимально плавно».

Скорее всего, после 1 апреля будет переходный период, в течение которого трансакции по картам МПС будут передаваться на обслуживание в НСПК, предполагает сотрудник банка из топ-10. Он рассказал, что по картам MasterCard банк сейчас проводит пилотный проект, однако с Visa банк только начал тестовые операции, после чего уже будет запускаться пилот. По его мнению, не все банки успели провести пилотный проект даже с картами MasterCard, поэтому, предполагает он, не все российские трансакции этой МПС с 31 марта будут обслуживаться в НСПК. Visa потребуется еще примерно два месяца для перевода трансакций на НСПК, оценивает ситуацию сотрудник одной из платежных систем.