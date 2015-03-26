Юрий Андресов назначен председателем правления Хоум Кредит Банка, его кандидатура одобрена ЦБ.

Со 2 февраля 2015 года он исполнял обязанности председателя правления банка.

Юрий Андресов работает в банке с 2003 года. С 2010 года в должности заместителя председателя правления он отвечал за продажи и управление сетью дистрибуции банка. До прихода в Хоум Кредит Банк Андресов в 2002—2003 годах занимал должность заместителя генерального директора ГУП «Башспирт», в 2000—2001 годах — директора ООО «САБ», в 1999—2000 годах — заместителя председателя правления ОАО АКБ «Башпромбанк».

В 1991 году Юрий Андресов окончил Уфимский авиационный институт им. Орджоникидзе по специальности «Инженер электронной техники», в 2003 году — Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности «Финансовое и банковское дело».