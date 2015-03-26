Юрий Андресов назначен председателем правления Хоум Кредит Банка, его кандидатура одобрена ЦБ.
Со 2 февраля 2015 года он исполнял обязанности председателя правления банка.
Юрий Андресов работает в банке с 2003 года. С 2010 года в должности заместителя председателя правления он отвечал за продажи и управление сетью дистрибуции банка. До прихода в Хоум Кредит Банк Андресов в 2002—2003 годах занимал должность заместителя генерального директора ГУП «Башспирт», в 2000—2001 годах — директора ООО «САБ», в 1999—2000 годах — заместителя председателя правления ОАО АКБ «Башпромбанк».
В 1991 году Юрий Андресов окончил Уфимский авиационный институт им. Орджоникидзе по специальности «Инженер электронной техники», в 2003 году — Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности «Финансовое и банковское дело».
ООО «ХКФ Банк» — один из крупнейших розничных финансовых институтов на российском рынке, «дочка» чешской Home Credit Group бизнесмена Петра Келлнера (входит в состав международной PPF Group). С 2008 года планомерно разворачивает свою деятельность в сторону универсального розничного бизнеса. Основным источником ресурсов на текущий момент выступают средства населения.
В настоящее время 99,9919% акций банка принадлежит Home Credit B. V., 88,62% акций которой контролирует PPF Financial Holdings B. V. (Нидерланды), а 11,38% — Emma Omega LTD. Основными бенефициарами данных организаций и, соответственно, российского банка выступают владелец PPF Group, один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер (с долей в 88,62%) и его деловой партнер Иржи Шмейц (7,36%).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 257,08 млрд рублей (37-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 48,40 млрд, кредитный портфель — 206,40 млрд, обязательства перед населением — 171,88 млрд.