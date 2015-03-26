Кабинет министров России одобрил законопроект о добровольном декларировании имущества и счетов в банках. Об этом сообщил первый вице-премьер России Игорь Шувалов. Он добавил, что законопроект об амнистии капитала будет внесен в Госдуму на рассмотрение.

Шувалов уточнил, что закон об упрощенном порядке декларирования имущества должен быть принят до 1 июня.

По словам первого вице-премьера, закон об упрощенном декларировании имущества не потребует внесения платежа при амнистии капитала и будет востребован прежде всего средним классом. Это касается людей, «у которых есть какое-то недвижимое или движимое имущество и, может быть, это имущество тем или иным образом связано с какими-то правонарушениями», сказал он.