Правительство реанимировало идею создания банка «плохих» долгов: премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину до 3 апреля представить предложения, в том числе о возможности создания такой структуры на базе Внешэкономбанка (ВЭБ) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом «Коммерсанту» рассказал источник в Белом доме.

Вопрос обсуждался 18 марта на совещании у Дмитрия Медведева, а 24 марта — на заседании правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Два чиновника — участника совещания подтвердили газете эту информацию, а в Минфине признали факт существования поручения.

Создание банка «плохих» долгов с целью выкупа проблемных активов банков и долгов организаций стало одним из наиболее обсуждаемых пунктов опубликованного в конце января антикризисного плана на 2015 год. Чиновники должны были проработать проект до 30 января, но в ходе предварительного обсуждения их мнения разошлись. Экономический блок правительства не поддержал идею в принципе, поскольку антикризисный план и так предусматривает поддержку промышленности ВЭБом (для этих целей его докапитализируют на 300 млрд рублей). Однако уже в начале марта министр экономики Алексей Улюкаев говорил о поддержке идеи создания института, который решал бы проблему задолженности предприятий нефинансового сектора.

Помощник министра финансов Светлана Никитина 26 марта подтвердила «Коммерсанту», что Минфин ведет работу в рамках поручения правительства, отметив, что позиция министерства неизменна: «создавать отдельную структуру нецелесообразно». Во-первых, проект потребует дополнительного бюджетного финансирования. Во-вторых, Минфин по-прежнему видит риски коррупциогенности, непрозрачности решений. «Эта мера нецелесообразна и с точки зрения помощи банкам, поскольку поддержка этого сектора осуществляется с использованием других инструментов, — добавила Никитина. — Для компаний же этот вопрос надо решать через совершенствование законодательства о банкротстве». В начале марта замминистра финансов Алексей Моисеев говорил «Ведомостям», что идет работа над проектом создания юридической платформы, аналогичной Chapter 11, американскому законодательству о банкротстве, — в США эта идея альтернативна схемам выкупа «плохих» долгов.

Источники газеты объясняют возобновление дискуссии и попыткой решить долговые проблемы крупных компаний, в первую очередь «Мечела». «Инициатором создания банка «токсичных» долгов выступил Газпромбанк, глава которого, Андрей Акимов, лоббирует в правительстве интересы владельца «Мечела» Игоря Зюзина», — подчеркивает один из собеседников издания. «Мечел» с весны 2014 года безуспешно ведет переговоры о реструктуризации долга, который на конец января составлял 6,3 млрд долларов. ВТБ компания должна 61 млрд рублей и 29 млн евро, Газпромбанку — 1,4 млрд долларов и 26,8 млрд рублей, Сбербанку — 32,8 млрд рублей и 778 млн долларов.

Идея создания банка «плохих» долгов впервые появилась в кризис 2008 года и исходила от Ассоциации российских банков и РСПП. Тогда проект был отвергнут во многом стараниями Алексея Кудрина, занимавшего пост министра финансов.

Нынешний кандидат в операторы — ВЭБ — также не горит желанием брать на себя дополнительные полномочия. Официально в госкорпорации эту тему не комментируют. Знакомый с ее позицией источник газеты поясняет: «У ВЭБа пока нет четкого понимания, можно ли создать банк «плохих» долгов, но главное — нет уверенности, что такой банк необходим». Источник издания в Минфине также сомневается, что ВЭБ в состоянии справиться с такой масштабной задачей. «Нужен банк, обладающий соответствующими компетенциями, опытом, кадрами, а у ВЭБа этого нет. Тем более нет этого у РФПИ», — говорит он.

В РФПИ возможность участия в проекте не комментируют. По данным «Коммерсанта», сейчас роль фонда является консультативной: его команду привлекли для анализа иностранного опыта.