Президент России Владимир Путин поддержал самый либеральный вариант законопроекта об амнистии («О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках»), пишут «Ведомости». В версии, которая рассматривалась в среду, было требование уплачивать ранее не уплаченные налоги. В самой последней редакции этого условия нет. Также из последней версии пропало требование полного раскрытия активов.

Согласно законопроекту, подавший на амнистию не обязан раскрывать информацию об источниках приобретения активов, указанных в декларации, и не должен предоставлять документы, подтверждающие его права на эти активы. Он лишь «вправе в произвольной форме» это сделать. Декларант должен предоставить ограниченный набор документов. Среди них — сведения об имуществе с указанием индивидуализирующих признаков каждого объекта имущества; нотариально заверенная копия соглашения о передаче права собственности на имущество от номинального владельца декларанту; заявление номинального лица с его согласием на передачу; опись документов и (или) сведений, прилагаемых к декларации, составленная в произвольной форме.

При этом в новом варианте законопроекта изменились и сроки: амнистия распространяется только на деяния, совершенные до 1 января 2014 года (в предыдущей версии — до 1 апреля 2015 года).

В законопроекте также прописаны жесткие гарантии конфиденциальности предоставленной информации. На эти данные распространяется режим налоговой тайны, при этом есть дополнительные «особенности», не предусмотренные сейчас законом о налоговой тайне. Речь идет о хранении сведений только ФНС РФ, запрете на истребование информации, невозможности ее использования в качестве доказательств по уголовным делам, иммунитете на допросы сотрудников налоговых органов, разглашении, которое влечет уголовную ответственность за разглашение налоговой тайны — в ст. 183 УК РФ срок может составить три года, а при тяжких последствиях — до семи лет.

Будет создан серьезный режим защиты, признает партнер «Щекин и партнеры» Денис Щекин. По его мнению, чтобы эти новые фантастические условия стали реальными, нужно вносить поправки не только в Налоговый кодекс, но и в закон об оперативно-разыскной деятельности и в Уголовно-процессуальный кодекс, где прописывать запрет на получение этой информации, на выемки и на использование в виде доказательств.

Впрочем, такая повышенная конфиденциальность информации может вызвать вопросы FATF (организации, занимающейся противодействием легализации и финансированию терроризма). «Противоречий нормам FATF быть не должно, консультации начнем как можно быстрее, мы в этом заинтересованы. Если будут выявлены противоречия, их можно снять поправками уже в парламенте», — прокомментировал представитель Минфина.