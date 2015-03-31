Американской платежной системе Visa придется уплатить гарантийный взнос, поскольку она не успевает перевести свой трафик в Россию к 1 апреля. За I квартал Visa заплатит порядка 60 млн долларов, пишет РБК.

Все операции по картам международных платежных систем должны с 1 апреля обрабатываться в Национальной системе платежных карт (НСПК). Создать НСПК было решено в прошлом году, после того как Visa и MasterCard заморозили операции по картам банков, попавших под американские санкции. С MasterCard проект реализован, с Visa — утвержден и будет реализован в течение одного-двух месяцев, сообщал на прошлой неделе гендиректор НСПК Владимир Комлев.

Visa не успевает перевести весь трафик на НСПК к 1 апреля, поэтому продолжит пользоваться своими родными мощностями в США и после 1 апреля, рассказали РБК источник, близкий к ЦБ, и два источника в платежных системах, знающие о планах Visa. «Visa не видит для себя альтернативы: сроки не перенесут, регулятор занял очень жесткую позицию, поблажек ни для кого не будет», — говорит один из них. Источник, близкий к ЦБ, объясняет, что позиция регулятора в этом вопросе такова: «ЦБ перекладывает ответственность на Visa, считая, что она сама виновата: слишком долго решала вопрос с подключением к НСПК. Раз теперь она не успевает перевести свой трафик, то пусть платит взнос».

По закону гарантийный взнос составляет средний оборот платежной системы за два дня, но платится он не сразу, а поквартально в течение двух лет. Каждый транш — четверть среднедневного оборота — до конца месяца, следующего за отчетным кварталом, то есть за I квартал 2015 года взнос должен быть уплачен до конца апреля. ЦБ получит в апреле данные по объему операций и по тем из них, которые обрабатывались вне НСПК, будет рассчитан взнос.

«Исходя из методики ЦБ по начислению гарантийного депозита и статистики по объему карточных операций, можно предположить, что в год Visa должна платить примерно 200—300 миллионов долларов», — подсчитал член совета директоров ООО «ВЛМ-Инвест» Дмитрий Вишняков. То есть за квартал получается около 60 млн долларов.

Если платежная система уплатит депозит, есть риск его полного взыскания в качестве штрафа за приостановку операций по картам банков, находящихся под санкциями США, напоминает Вишняков. Закон предусматривает штраф в 10% от взноса за каждый день приостановки.