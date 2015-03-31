Московский офис Промсбербанка готовится к переезду в Подольск, а подольские отделения банка «временно не работают с клиентами»

Офисы Промсбербанка временно не обслуживают клиентов, сообщили Банки.ру в кол-центре кредитной организации.

«Сегодня офисы не работают. Будут ли работать завтра, неизвестно, звоните, узнавайте», — сказал оператор кол-центра, уточнив, что банк приостановил операции по расчетным счетам юридических лиц и операции по вкладам.

В офисе банка в Подольске сообщили, что не располагают информацией о том, в связи с чем закрыты офисы. «Мы временно не работаем с клиентами, но банк работает», — сказала сотрудник отделения.

В отделении Промсбербанка в Москве готовятся к переезду в Подольск. «Офис не работает — распоряжение руководства. Я не могу говорить обо всех офисах, но «Крымский Вал» закрыт. Банкомат не работает, инкассацию провели, завтра офис будет закрыт. И вообще, офис будет закрыт: мы переезжаем в Подольск», — сказала представитель банка.

Клиенты Промсбербанка сообщают в «Народном рейтинге» о проблемах, вызванных тем, что банк неожиданно закрыл офисы. «Сегодня утром общалась с представителем Промсбербанка в Климовске. Двери у них закрыты на замок, с клиентами (как с физическими, так и с юридическими лицами) они не работают. Как пояснил работник банка, они живут сегодняшним днем, и что будет завтра, никто не знает. Перспективы неутешительные. Я представитель юридического лица, у нас на счете есть деньги, сумма внушительная, снять и перевести на другой счет банк нам не дает», — написал во вторник пользователь портала Банки.ру.

«Банк закрыт, на дверях замок», — подтвердил другой посетитель портала.

Получить комментарии от официальных представителей кредитной организации не удалось. Телефоны центрального офиса Промсбербанка (находится в Подольске) не отвечают, на запрос по электронной почте представители банка не ответили.

«В активной части баланса банк значительно нарастил вложения в корпоративные векселя с 20,3 миллиона до 1,8 миллиарда рублей. Обороты по портфелю внутри месяца низкие, что может указывать на низкую ликвидность данных бумаг», — обращает внимание руководитель информационно-аналитической службы Банки.ру Сабина Хасанова.

«На фоне увеличения вложений банка в корпоративные векселя объем высоколиквидных активов показал отрицательную динамику, сократившись за рассмотренный период с 1,2 миллиарда до 381,7 миллиона рублей. Таким образом, банк демонстрирует снижение ликвидности. Норматив достаточности собственных средств (Н1) на начало марта при этом составлял 15,78%, значения остальных обязательных нормативов находились в пределах нормы», — прокомментировала Хасанова.

27 января рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «В++» Промсбербанка («приемлемый уровень кредитоспособности») и отозвало его в связи с истечением срока действия и отказом банка от его актуализации. Прогноз по рейтингу был «негативный», что означало высокую вероятность снижения уровня рейтинга в среднесрочной перспективе.

