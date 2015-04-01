Сбербанк России вводит новый вклад и понижает ставки по депозитам.

Новый вклад «Ваша победа» можно открыть в рублях на шесть месяцев. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Доходность составит 12—13% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 31 мая.

«Один рубль с каждой внесенной во вклад тысячи перечисляется в адрес Российского союза ветеранов на благотворительную программу «Мы с тобой, ветеран», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Депозит «Сохраняй» в рублях теперь можно открыть под 8,1—8,85% (ранее — под 8,1—10,3%), в долларах — под 0,75—3,95% (ранее — под 1,8—5%), в евро — под 0,75—3,85% (вместо 1,8—4,9%). При открытии депозита онлайн ставки по вкладу в рублях составят 8,45—10,3% (прежде — 8,45—11,25%), в долларах — 1—4,2% (ранее — 2,05—5,25%), в евро — 1—4,1% (ранее — 2,05—5,15%), а при наличии пенсионного удостоверения — 7,7—9,35% по вкладу в рублях (вместо 8,6—10,3%), 1,05—3,95% в долларах (вместо 2,1—5%) и 1,05—3,85% в евро (прежде — 2,1—4,9%). Срок депозита — от одного месяца до трех лет.

«Пополняй» в рублях привлекается под 7,7—9,1% (вместо 7,7—10,05%), в долларах — под 2—3,9% (прежде — под 2,95—4,95%), в евро — под 2—3,8% (прежде — под 2,75—4,85%), при открытии через систему онлайн — под 8,05—10% в рублях (ранее 8,05—11%), 2,25—4,15% в долларах (ранее 3,2—5,2%), 2,25—4,05% в евро (ранее 3—5,1%), а при наличии пенсионного удостоверения — под 8,2—9,1% в рублях (вместо 8,2—10,05%), 2,5—3,9% в долларах (вместо 3,35—4,95%) и 2,5—3,8% в евро (ранее 3,15—4,85%). Срок депозита — от трех месяцев до трех лет.

Минимальная сумма депозитов — 1 тыс. рублей, 100 долларов или евро.

Депозит «Управляй» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро на срок от трех месяцев до трех лет) в рублях открывается под 7,05—8,65% (ранее — под 7,05—9,8%), в долларах — под 1,95—3,85% (вместо 2,75—4,9%), в евро — под 1,95—3,75% (прежде — под 2,55—4,8%).

При размещении вклада онлайн в рублях процентная ставка теперь будет равна 7,4—9,6% (ранее 7,4—10,7%), в долларах — 2,2—4,1% (вместо 3—5,15%), в евро — 2,2—4% (прежде 2,8—5,05%).

Пополнение предусмотрено для депозитов «Управляй» и «Пополняй».

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.