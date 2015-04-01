ВВП России в 2015 году сократится на 3,8%, в 2016-м — на 0,3%, следует из обновленного прогноза, подготовленного Всемирным банком.

В январском прогнозе ВБ ожидал сокращения реального ВВП России в этом году на 2,9%, а в следующем прогнозировал рост на 0,1%.

Пересмотр прогноза связан с тем, что российская экономика по-прежнему переживает два шока (падение цен на нефть и продолжение режима экономических санкций). Они подтолкнут экономику страны к рецессии в 2015 и 2016 годах, отмечает ВБ.

Базовый сценарий банка предполагает, что цены на нефть сохранятся на уровне 53 долларов, а санкции продолжат действовать в 2015—2016 годах (в январском прогнозе банка предполагалось, что влияние санкций ограничится текущим годом). При этом сохраняется риск как повышения, так и понижения цен на нефть, поскольку «на мировом рынке все еще идет поиск новой равновесной цены». Для учета этого риска банк сохраняет диапазон роста на основе двух альтернативных сценариев.

Средняя прогнозируемая цена на нефть на 2015 год составляет 53 доллара за баррель, на 2016-й — 57 долларов. Сценарий, основанный на более высокой цене, предполагает, что стоимость составит 65 долларов за баррель в текущем году и 69 долларов в 2016-м, отмечается в прогнозе.

Всемирный банк прогнозирует также рост уровня бедности в РФ, который определяется как доля населения, потребление которого на одного человека составляет не более 5 долларов в день, в 2015 и 2016 годах до 14% и 14,1%, 20,1 млн и 20,3 млн человек соответственно. Столь существенный рост произойдет в России впервые после кризиса 1998—1999 годов. «Причиной роста уровня бедности станет ожидаемое снижение располагаемых доходов и потребления и повышение границы бедности, обусловленное высокой инфляцией», — говорится в документе.

