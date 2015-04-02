Nordea принял решение на 40% сократить региональную сеть своей «дочки» в России, оставив офисы только в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали «Коммерсанту» источники на банковском рынке. Розничное кредитование в кризис сжимается, а ипотека, на которую была ориентирована розница Нордеа Банка, сокращается вдвойне.

Сейчас у Нордеа Банка 17 офисов, из них половина в Москве и Санкт-Петербурге и по одному офису в восьми городах: Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове и Челябинске. В банке не стали комментировать эту информацию, сообщив только, что «в этом году банк продолжит процессы оптимизации, в частности в розничном бизнесе и по сети продаж, с целью повышения эффективности бизнеса группы в России».

Nordea не первый иностранный банк, который сокращает присутствие в регионах и оптимизирует филиальную сеть. На прошлой неделе о сокращении городов присутствия с 65 до 44 к концу этого года объявил Райффайзенбанк, правда, с уточнением, что количество офисов существенно не изменится и останется на уровне 170 отделений.

Также сокращать сеть в этом году будет и «дочка» Societe Generale — Росбанк в связи с планами по повышению эффективности сети и частично текущими кризисными явлениями. Как сообщил глава Росбанка Дмитрий Олюнин, до конца года планируется сократить число офисов с 620 до 500 и уменьшить присутствие в ряде городом с численностью менее 20 тыс. человек.

В ОТП Банке количественных оценок сокращения сети не дали, ограничившись упоминанием текущих приоритетов: «повышение эффективности сети и оптимизация издержек». «Мы фокусируем внимание на консолидации и объединении отделений, также рассматриваем возможности для релокации ряда точек», — сообщили в пресс-службе банка. По информации источников «Коммерсанта», в этом году банк планирует сократить филиальную сеть, состоящую из 200 офисов, на 10–15%.

Директор департамента розничных продаж ЮниКредит Банка Иван Матвеев сообщил, что банк уже оптимизировал сеть в прошлом году, сократив девять неэффективных допофисов и открыв восемь в разных городах (всего у банка 88 офисов).

Сокращение сети у Нордеа Банка наибольшее из всех заметных «дочек» иностранных банков. Все финорганизации признают, что основная причина сокращения сети — это заморозка розничного кредитования, сильно сжимающегося в кризис: офисы нужны прежде всего для привлечения и обслуживания розничных клиентов. По данным ЦБ, только с начала года объем розничных кредитов в целом по системе сократился на 2,1% до 11,09 трлн рублей.

У Нордеа Банка ситуация усугубляется тем, что в рознице он специализируется на ипотеке. По прогнозам ЦБ, в этом году объемы выдачи ипотеки могут упасть на 50%. К тому же в прошлом году банк заморозил ипотечное кредитование, и в этом году вряд ли возобновит выдачи таких кредитов, уточнил источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией в банке. По его информации, корпоративные региональные клиенты будут переведены на обслуживание в Москву.

