Министерство финансов РФ изучат возможность проведения досанационного финансового оздоровления банков через Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое станет мегасанатором. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Московского биржевого форума в четверг замглавы ведомства Алексей Моисеев, передает спецкор портала Банки.ру.

Чиновник уточнил, что досанационным финансовым оздоровлением банков по замыслу властей будут заниматься дочерние структуры АСВ.



«Есть идея добавить в АСВ еще функций — нам нравится добавлять функции, ведь есть мегарегулятор — нам понравилось, мы решили сделать мегасанатора. В АСВ есть опыт санаций, но у них есть еще и банк «Российский Капитал» — хороший банк, принадлежит АСВ, так почему бы не сделать механизм санации на базе, например, этого банка? — рассуждает Моисеев. — «Российский Капитал» на 100% принадлежит АСВ, это, на мой взгляд, хорошая идея, она заслуживает всяческого изучения».

Замминистра пояснил, что в роли досанационного «лекаря» банков может выступить любая дочерняя структура Агентства по страхованию вкладов. При этом с формальной точки зрения санация через АСВ будет отличаться от нового механизма тем, что в последнем случае проблемный банк будет передаваться не напрямую в госкорпорацию и только тогда, когда не удастся найти рыночного инвестора на такую кредитную организацию.

«Сейчас передача банка под АСВ означает загубить банк, поэтому предлагается такая возможность — рассматривать как один из вариантов «дочки» АСВ, — уточняет Алексей Моисеев. — Я считаю, что идея хорошая. Насколько мне известно, АСВ тоже за».

«Там много причин, почему эта идея интересна», — сказал он. В частности, банк, взявший на санацию проблемную кредитную организацию, не всегда может точно оценить размер «дыры» в ее капитале. Реализация такого механизма потребует законодательных изменений, добавил замминистра.

Он подчеркнул, что Минфин надеется на запуск такого механизма финансового оздоровления банков в нынешнем году: «Дорого яичко к Христову дню, поэтому надо над этим оперативно подумать».



Ранее на этой неделе глава ВТБ Андрей Костин заявил, что выступает за создание единого банка-санатора на базе АСВ. «Сейчас обсуждается возможность создания единого санатора под эгидой АСВ, который стал бы банком «плохих» долгов для банков. То есть, вместо того чтобы устраивать тендеры каждый раз, предлагается создать единого квазигосударственного санатора, который очищал бы проблемные банки, контролировал их и потом продавал на рынке», — сказал Костин. По его словам, подконтрольный АСВ банк «Российский Капитал» мог бы взять на себя эту функцию.

На прошлой неделе газета «Известия» сообщила, что Центробанк планирует ввести механизм дружественного превентивного финансового оздоровления банков, который будет применяться во избежание собственно санации.