Определены победители мартовского розыгрыша 50 призов и двух дополнительных специальных призов «Джокер» от Банки.ру

Портал Банки.ру объявляет победителей розыгрыша «БанкЛото» за март.

Акция проводится для посетителей портала Банки.ру, открывших вклад(ы) из рубрики «Специальные предложения», которые помечены значком «Участник акции «БанкЛото». Каждый месяц разыгрываются 50 призов и два дополнительных специальных приза «Джокер» под номерами «77» и «777» — все по 20 тыс. рублей.



Чтобы стать участником акции, нужно:



— быть гражданином РФ;

— зарегистрироваться на сайте Банки.ру;

— подать заявку на открытие вклада из раздела «Специальные предложения»;

— открыть вклад в любом из отделений выбранного банка;

— ежемесячно регистрировать в акции номер договора вклада на протяжении всего периода его действия в рамках сроков проведения акции. От одного банка можно зарегистрировать только один договор вклада.

Победителями розыгрыша за март стали:

Джокер: Кучеренко Михаил Валентинович (Москва);

Джокер: Веренич Жанна Николаевна (Москва);

Абжалимова Роза Абдрашитовна (Москва);

Акимова Татьяна Евгеньевна (Санкт-Петербург);

Алексашкин Валерий Владимирович (Москва);

Андрусенко Михаил Петрович (Москва);

Басиев Тимур Тазретович (Москва);

Бахарев Олег Александрович (Москва);

Белова Ирина Николаевна (Казань);

Богатов Виктор Владимирович (Санкт-Петербург);

Воргодяева Марианна Олеговна (Омск);

Гаренкова Мария Михайловна (Санкт-Петербург);

Горбунова Алла Альфредовна (Санкт-Петербург);

Горюнкова Татьяна Александровна (Санкт-Петербург);

Грещишена Любовь Сергеевна (Таганрог);

Гуляева Любовь Родионовна (Москва);

Доля Владимир Сергеевич (Барнаул);

Ефименко Людмила Степановна (Москва);

Канаев Андрей Юрьевич (Москва);

Карманова Ольга Александровна (Москва);

Ким Дмитрий Леонидович (Москва);

Коршакова Марина Сергеевна (Петрозаводск);

Краснощекова Инна Александровна (Саранск);

Крюкова Светлана Григорьевна (Саратов);

Кузнецов Денис Геннадьевич (Санкт-Петербург);

Макурина Эльвира Владимировна (Москва);

Мохов Владимир Борисович (Москва);

Мяги Анне Раймовна (Москва);

Немцев Александр Иванович (Москва);

Нестеров Анатолий Васильевич (Москва);

Новиков Дмитрий Валерианович (Нижний Новгород);

Новикова Екатерина Андреевна (Москва);

Павлова Любовь Павловна (Таганрог);

Потапов Антон Александрович (Москва);

Прокудин Андрей Петрович (Ростов-на-Дону);

Прохоров Михаил Михайлович (Нижний Новгород);

Савинков Сергей Александрович (Москва);

Самкин Дмитрий Сергеевич (Москва);

Семикин Максим Эдуардович (Москва);

Серго Антон Геннадьевич (Москва);

Соловей Александр Григорьевич (Москва);

Тарасова Ирина Тимофеевна (Санкт-Петербург);

Тарасюк Геннадий Дмитриевич (Санкт-Петербург);

Терентьева Ольга Викторовна (Самара);

Терехова Наталья Дмитриевна (Калуга);

Урядников Сергей Олегович (Санкт-Петербург);

Фалеева Людмила Васильевна (Москва);

Хорунжая Евгения Борисовна (Санкт-Петербург);

Чвиров Владимир Валерьевич (Москва);

Чупин Илья Васильевич (Екатеринбург);

Шмакова Екатерина Ивановна (Москва);

Шугуров Илья Ростиславович (Москва).

Победители вправе продолжать участвовать в акции в рамках срока действия вклада. На пролонгированные договоры вкладов условия акции не распространяются. Если участник акции досрочно закрыл вклад в том месяце, за который подводятся итоги розыгрыша, то в случае победы он исключается из числа призеров.

Уведомление вкладчиков о выигрыше и порядке получения призов производится по e-mail.