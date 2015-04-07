В настоящее время в России обсуждается возможность внесения изменений в действующую систему страхования вкладов

Увеличивать страховое покрытие по частным депозитам с 1,4 млн рублей до полной суммы вклада неправильно, считает первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский.

«На мой взгляд, нельзя этого делать, неправильно это делать», — сказал в ходе XXVI съезда АРБ Симановский, отвечая на вопрос банкиров о целесообразности увеличения страхового покрытия по вкладам.

По мнению представителя регулятора, бремя повышения страховки по частным депозитам ляжет на сами банки.

В настоящее время в России обсуждается возможность внесения изменений в действующую систему страхования вкладов. Один из вариантов — франшиза 90% от суммы депозита. Другая возможная мера — исключение процентов из страхового покрытия.