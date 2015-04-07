ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент сконцентрирована в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.

На текущий момент мажоритарным акционером банка выступает Роман Авдеев, контролирующий 56,07% акций через ООО «Концерн «Россиум». Европейский банк реконструкции и развития владеет долей в 4,01%. Инвестиционная компания «Регион» и связанные с ней физические лица и структуры контролируют в общей сложности 12,88%. Доля группы лиц под контролем Сергея Кобзева владеет 9,43%. Акционерам-миноритариям через номинального держателя АО «НКО «НРД» принадлежит еще 17,59% акций банка.

По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 2 145,74 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,62 млрд, кредитный портфель — 1 673,96 млрд, обязательства перед населением — 382,95 млрд.