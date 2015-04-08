Предложение возглавить мегасанатора получил предправления Банка Москвы Михаил Кузовлев, рассказал «Ведомостям» один из финансистов и подтвердили человек, близкий к Минфину, и госбанкир. По словам источников издания, о конкретной должности речи пока не идет.

Замминистра финансов Алексей Моисеев на прошлой неделе объявил, что функция мегасанатора может быть закреплена за Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Эту работу может взять на себя, например, дочерний банк агентства – «Российский Капитал», предположил он.

Возможно, Кузовлев возглавит «Российский Капитал», если этот банк утвердят в качестве мегасанатора, полагает один из собеседников «Ведомостей», а другой говорит, что пока Кузовлеву предлагают просто заняться данным проектом. Кандидатуру Кузовлева поддержали Минфин и правительство, знает один из собеседников «Ведомостей».

«У Кузовлева может быть интерес к этому проекту: ВТБ планирует присоединить дочерние банки, этот процесс технический, и топ-менеджер такого уровня, как Кузовлев, для него не требуется», – рассуждает один из финансистов. «У Кузовлева есть опыт управления банком как в обычных условиях, так и в кризисных. (В Банке Москвы. – Прим. «Ведомостей») он приобрел хороший опыт работы с проблемными активами, выстраивания отношений с различными категориями клиентов и взаимодействия с органами власти», – говорит президент Аудиторской палаты России Александр Турбанов, в 2004–2012 годах – гендиректор АСВ, замечая, что он высоко оценивает деловые и человеческие качества Кузовлева.

Кузовлев передал через представителя Банка Москвы, что отказывается от комментариев.

Правда, будет ли создан мегасанатор, пока неясно – против этого выступает ЦБ. Он готов обсуждать идею единого банка-санатора, заявила вчера председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, отметив преимущества такой схемы: оперативность, отсутствие сложных конкурентных процедур и возможность консолидации сразу нескольких банков. Но рисков все же больше: дальнейшее огосударствление банковского сектора, 60% активов которого и так принадлежат госбанкам, монополизация санации госструктурой, что приведет к снижению интереса частного капитала, завышенные затраты на санацию проблемного банка в отсутствие конкуренции, перечислила Набиуллина.

Глава ЦБ предлагает другой механизм: потенциальный инвестор выделяет на санацию свои средства, а также получает беззалоговый кредит от ЦБ. Стоимость кредита должна быть рыночной, а срок санации – до года. Банкир, знакомый с обсуждением этой концепции, называл это «механизмом дружественной санации»: проблемный банк и банк-санатор будут договариваться самостоятельно. По мнению Набиуллиной, такой механизм повысит интерес частных инвесторов к санации и позволит решить проблему некоторых банков как можно раньше.

Завершить обсуждение этого вопроса ЦБ надеется весной, уточнил зампред ЦБ Михаил Сухов.

