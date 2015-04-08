Курс рубля в течение года может быть подвержен незначительным колебаниям, отметил Улюкаев

Стоимость российской валюты в настоящее время возвращается к своим фундаментальным значениям после декабрьской девальвации. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме в среду заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, передает спецкор портала Банки.ру.

«Сейчас мы можем сказать, что и курс (рубля. — Прим. ред.) возвращается к своим фундаментальным значениям: сегодня рубль к доллару меньше 55, а рубль к евро — меньше 59», — сказал Улюкаев.

Он также отметил, что темпы роста инфляции существенно замедлились — до 0,2—0,3% в неделю. «Думаю, некоторое время это сохранится», — добавил глава МЭР.

Кроме того, изменились и настроения потребителей, вкладчиков банков и инвесторов, заявил Алексей Улюкаев.

Министр также отметил, что курс рубля в течение года может быть подвержен незначительным колебаниям «в рамках нынешнего коридора», так как ЦБ проводит политику свободного плавания российской национальной валюты.