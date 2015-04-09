Правительство пересматривает планы поддержки банковского сектора. Помощь будет сокращена по двум направлениям: из выделенного на докапитализацию банков через ОФЗ 1 трлн рублей 100 млрд получит на развитие гражданской авиации Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), а изъятие повышенной доли прибыли ЦБ пойдет не на поддержку банков, пишут «Ведомости».

Антикризисный план предусматривает масштабные вливания в капитал банков. Изначально на поддержку банковского сектора приходилось 1,35 трлн из примерно 2 трлн рублей антикризисной программы правительства. Теперь помощь банкам урезана, в частности, по программе докапитализации через ОФЗ. Бумаги выдает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), на программу планировалось направить 1 трлн рублей. Участвовать в программе могут только банки с капиталом выше 50 млрд рублей. 830 млрд уже зарезервированы для 27 крупных банков, а оставшиеся 170 млрд предполагалось использовать на докапитализацию региональных банков либо на случай экстренной поддержки банков в течение года. Но из поправок ко второму чтению в бюджет 2015 года (есть у «Ведомостей») следует, что денег в «экстренных случаях» банки не дождутся – средства будут направлены на увеличение уставного капитала ОАК. Ее допэмиссия на 100 млрд рублей будет оплачена ОФЗ.

Сокращена помощь и по другому направлению. До сих пор Центробанк перечислял 75% прибыли в бюджет, но в ноябре Минфин подготовил законопроект, предписывающий ЦБ из прибыли 2014 года отдать еще 15% – на имущественный взнос Внешэкономбанку (не через бюджет, а напрямую). Эти деньги – около 30 млрд рублей, исходя из оценки ЦБ – должны были пойти «на укрепление стабильности банковской системы», указывалось в пояснительной записке к проекту.

ЦБ передумал согласовывать этот законопроект, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника. «Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина согласовала законопроект осенью, думая, что это поддержка банков; но таких договоренностей не было, – отмечает чиновник. – Теперь концепция изменилась: решено, что деньги пойдут не на помощь банкам, а (на поддержку ВЭБа. – Прим. «Ведомостей») на компенсацию разницы в ставках: между ключевой ставкой, по которой ВЭБ получает ликвидность от ЦБ, и теми, что записаны в его договорах с заемщиками». На это, по подсчетам чиновников, ВЭБу нужно как раз 30 млрд рублей.

Теперь Набиуллина ставит условие, говорят чиновники: ЦБ готов отдать 15% прибыли, но только в бюджет. «Бюджетная процедура распределения этих средств наиболее прозрачна», — подтверждает представитель ЦБ. Деньги потом можно направить на другие цели, в том числе ВЭБу, поддерживает один из чиновников.

Против выступает Минфин, по мнению которого в данном случае эта процедура невозможна, объясняют чиновники. «Мы ограничены: расходы бюджета на 2015 год не могут быть увеличены, даже если на эту сумму увеличатся доходы», – подчеркивает чиновник финансового блока. Так что если деньги не получит ВЭБ, возможно, они не достанутся никому. Минфин просто не успел вписаться в бюджетный процесс, считает один из собеседников «Ведомостей»: бюджет уже прошел второе чтение.

Отдать все деньги банкам ВЭБ не может, ему нужны 30 млрд рублей, иначе у него самого снизится капитал, объясняют чиновники. Проблемы ВЭБа состоят из трех частей, говорит один из них: уже имеющийся долг – отдельно валютный и рублевый – и новые проекты. Антикризисным планом для ВЭБа предусмотрены 300 млрд рублей из ФНБ, пока госкорпорация их не получила. Решение принципиально уже принято, но хотелось бы, чтобы ВЭБ получил эти средства на конкретные цели и проекты, объясняет чиновник финансово-экономического блока.