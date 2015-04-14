Страховая компания «Согласие», возможно, увольняет сотрудников и сокращает бизнес, сообщают источники Банки.ру. По словам собеседников портала, страховщик может быть продан «Росгосстраху».

Один из источников рассказал, что около 900 из 1 тыс. брокеров и контрагентов «Согласия» прекратили работу с компанией. Пресс-секретарь страховщика подтвердил, что компании пересмотрела условия работы с брокерами.

Кроме того, сообщил собеседник Банки.ру, руководство страховой организации, по некоторой информации, приступило к увольнению сотрудников, занимающихся розничными продажами и обслуживающих корпоративных клиентов. Также страховщик перестал расширять корпоративный бизнес. По мнению источника, в последние годы заниматься страховым бизнесом Михаилу Прохорову (его группе «Онэксим» принадлежит «Согласие») не удается, поэтому единственным выходом остается продажа компании с доплатой покупателю.

Президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников замечает, что СК «Согласие» «занимается бешеным демпингом на рынке», что вызывает большие опасения. Тарифы страховщика, говорит он, в два раза ниже, чем у других страховых компаний. «Это вызывает подозрения в том, что идет сбор денег, либо денег не хватает, либо корректировки бизнес-плана. Корректировка бизнес-плана не рассчитана на то, чтобы платить клиентам», — утверждает он.

Источник Банки.ру на страховом рынке сообщил, что Банк России уже мог одобрить сделку по продаже «Согласия» «Росгосстраху». Сумму сделки он озвучить не смог. По словам представителя одного из федеральных страховщиков, часть офисов «Согласия» переезжает в офисы «Росгосстраха».

В уходе «Согласия» с рынка, полагает источник, Центробанк не заинтересован, поскольку это будет резонансным событием и вызовет недовольство среди граждан. «Михаилу Прохорову проще отдать деньги и избавиться от данной компании, чем продолжать нести убытки. Компания «Согласие» в настоящий момент ничего нормального из себя не представляет», — считает он.

По мнению одного из источников Банки.ру, «Согласие» может повторить судьбу петербургской страховой компании «Русский мир», которая была интегрирована в «Росгосстрах», а спустя время лишилась лицензии. «Данил Хачатуров, который владеет «Росгосстрахом», уже имеет опыт поглощения компании «Русский мир». Там ситуация была следующая: забрали активы, клиентов, и компания тихо ушла с рынка. С компанией «Согласие» будет происходить то же самое, чтобы не было резонанса. Предложения о покупке «Согласия» вряд ли будут поступать другим игрокам, потому что опыт есть только у Хачатурова. Крупное падение страховщика на рынке сегодня никому не нужно, все должно пройти тихо, культурно и вежливо», — отмечает эксперт. По данным другого источника Банки.ру на страховом рынке, акционер «Согласия» влил в страховую организацию около 4 млрд рублей.

В СК «Согласие» информацию о сделке не подтвердили, официальный представитель группы «Онэксим» заявил: «Мы ничего об этом не знаем».

Информация о возможной сделке между СК «Согласие» и «Росгосстрахом» появлялась еще в прошлом году, но тогда стороны ее не подтверждали.

Напомним, что сборы «Согласия» в прошлом году сократились на 19,6%, до 34,5 млрд рублей. Выплаты уменьшились с 27, 2 млрд рублей до 26,1 млрд. Ключевыми видами страхования компании стали автокаско (объем собранных премий составил более 17,8 млрд рублей, или 51,8 % от совокупного объема премий), ОСАГО (6,4 млрд, или 18,6%), ДМС (2,85 млрд, или 8,3%), страхование имущества физических и юридических лиц (2,6 млрд, или 7,5%). Компания заключила 3,6 млн договоров страхования, годом ранее количество заключенных договоров превышало 4 млн. По итогам года компания заняла девятое место в рэнкинге страховщиков (в 2013 году — пятое место).

Росгосстрах (ООО) ООО «Росгосстрах» прекратило деятельность в качестве юридического лица в результате реорганизации в форме присоединения к ПАО СК «Росгосстрах». Процесс реорганизации завершен 31 декабря 2015 года. Универсальным правопреемником всех прав и обязательств общества стало ПАО «Росгосстрах». До 2015 года общество являлось основной операционной компанией крупнейшего универсального страховщика в России. По объему собранной премии «Росгосстрах» в период 2010-2015 годов компания была лидером российского страхового рынка. Компания обладала самой большой филиальной сетью среди страховщиков РФ, включающей более 3500 подразделений.