Сосредоточенный на работе с корпоративными клиентами банк ВТБ после объединения с Банком Москвы 1 января 2016 года получит на баланс его столичный розничный бизнес, а региональные подразделения потребительского кредитования, возможно, отойдут ВТБ 24, сообщил глава розничной «дочки» Михаил Задорнов.
«Это будет более сложная схема. В основном розничный бизнес перейдет на баланс банка ВТБ. В части регионов, может быть, он окажется на нашем балансе. Мы сейчас как раз отрабатываем ключевые развилки этой схемы», — сказал он.
Задорнов отметил, что, скорее всего, ВТБ заберет себе московский розничный бизнес санируемого банка. «Да, ВТБ может стать частично розничным и содержать розничный бизнес», — отметил Задорнов.
«Банк Москвы сегодня, кроме Москвы, присутствует всего-навсего в 28 регионах. Это огромный столичный бизнес, который составляет более половины его бизнеса — около 140 офисов. Скорее всего, они будут присоединены к ВТБ», — уточнил Задорнов.
«Сейчас мы в процессе выработки всей схемы», — заметил он.
Стратегия ВТБ предусматривает объединение банков, входящих в группу ВТБ, в один банк под единым брендом ВТБ в течение пяти-шести лет. Как сообщал в феврале заместитель президента — председателя правления ВТБ Михаил Осеевский, ВТБ присоединит Банк Москвы с 1 января 2016 года.
ВТБ начал санацию Банка Москвы в 2011 году. АСВ дал Банку Москвы заем на сумму 295 млрд рублей по ставке 0,51% годовых на срок 10 лет. Досрочный возврат займа определен в соотношении 1 к 1,5. То есть на каждый возвращенный Банку Москвы рубль из перечня наиболее проблемных активов, которые оцениваются в 150 млрд рублей, он должен погасить АСВ 1,5 рубля. ЦБ и АСВ в IV квартале 2014 года дали согласие на продление займа, выданного на санацию Банка Москвы, на пять лет — до сентября 2026 года.
АО «БМ-Банк» (бывш. ОАО «АКБ «Банк Москвы») — банк, образовавшийся в рамках процесса реорганизации ОАО «Банк Москвы». Ключевым направлением деятельности является работа с проблемными и непрофильными активами в рамках их реализации. Банк входит в состав Группы ВТБ. БМ-Банк продолжит свое существование в соответствии с целями, утвержденными планом финансового оздоровления. На текущий момент 100% акций банка Москвы находятся под прямым контролем ПАО «Банк ВТБ», который, в свою очередь, контролируется РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 546,52 млрд рублей (20-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,45 млрд, кредитный портфель — 119,76 млрд.