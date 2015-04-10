Сосредоточенный на работе с корпоративными клиентами банк ВТБ после объединения с Банком Москвы 1 января 2016 года получит на баланс его столичный розничный бизнес, а региональные подразделения потребительского кредитования, возможно, отойдут ВТБ 24, сообщил глава розничной «дочки» Михаил Задорнов.

«Это будет более сложная схема. В основном розничный бизнес перейдет на баланс банка ВТБ. В части регионов, может быть, он окажется на нашем балансе. Мы сейчас как раз отрабатываем ключевые развилки этой схемы», — сказал он.

Задорнов отметил, что, скорее всего, ВТБ заберет себе московский розничный бизнес санируемого банка. «Да, ВТБ может стать частично розничным и содержать розничный бизнес», — отметил Задорнов.

«Банк Москвы сегодня, кроме Москвы, присутствует всего-навсего в 28 регионах. Это огромный столичный бизнес, который составляет более половины его бизнеса — около 140 офисов. Скорее всего, они будут присоединены к ВТБ», — уточнил Задорнов.

«Сейчас мы в процессе выработки всей схемы», — заметил он.

Стратегия ВТБ предусматривает объединение банков, входящих в группу ВТБ, в один банк под единым брендом ВТБ в течение пяти-шести лет. Как сообщал в феврале заместитель президента — председателя правления ВТБ Михаил Осеевский, ВТБ присоединит Банк Москвы с 1 января 2016 года.

ВТБ начал санацию Банка Москвы в 2011 году. АСВ дал Банку Москвы заем на сумму 295 млрд рублей по ставке 0,51% годовых на срок 10 лет. Досрочный возврат займа определен в соотношении 1 к 1,5. То есть на каждый возвращенный Банку Москвы рубль из перечня наиболее проблемных активов, которые оцениваются в 150 млрд рублей, он должен погасить АСВ 1,5 рубля. ЦБ и АСВ в IV квартале 2014 года дали согласие на продление займа, выданного на санацию Банка Москвы, на пять лет — до сентября 2026 года.

