Правительство одобрило выделение Внешэкономбанку (ВЭБ) госпомощи в 330 млрд рублей: 300 млрд из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут размещены на депозитах госкорпорации, еще 30 млрд она получит из бюджета на пополнение капитала, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Деньги ФНБ госкорпорация должна получить на конкретные проекты реального сектора, одобренные набсоветом ВЭБа, говорят оба федеральных чиновника. Помощь на увеличение кредитования реального сектора предусмотрена антикризисным планом, одобренным правительством, напоминает издание.

По словам одного из чиновников, 30 млрд рублей будут выделены за счет прибыли ЦБ. Еще в ноябре Минфин подготовил законопроект, обязывающий ЦБ отдавать не 75%, а 90% своей прибыли, перечислив дополнительные 15% напрямую ВЭБу. Но против схемы выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: она настаивает на том, чтобы деньги сначала поступили в бюджет. Об этом «Ведомостям» рассказывали чиновники и подтверждал представитель ЦБ.

По словам чиновников, 30 млрд рублей пойдут на компенсацию разницы между ключевой ставкой, по которой ВЭБ получает ликвидность от ЦБ, и ставками в его договорах с заемщиками. Средства, полученные из ФНБ, пойдут на инвестиционные проекты, отдать их банкам ВЭБ не сможет, иначе у него самого снизится капитал, объясняли чиновники.

Предправления ВЭБа Владимир Дмитриев неоднократно заявлял, что госкорпорация нуждается в господдержке. «Мы рассчитываем, что эти средства, как и средства, которые мы получили в таком же объеме в конце прошлого года, будут направлены на инвестиционные проекты. Более того, часть средств будет использована для компенсации накапливаемых убытков Внешэкономбанка», – говорил он.

У ВЭБа значительный объем проблемных активов, в том числе олимпийские кредиты и риски на Украине, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. У ВЭБа есть слабые точки в балансе, которые не полностью зарезервированы, продолжает он, вероятно, выделенные деньги пойдут не на будущие проекты, а на компенсацию понесенных убытков. По итогам 2014 года чистый убыток по МСФО, по предварительным данным, составил около 140 млрд рублей, говорил Дмитриев в конце марта: «2015 год тоже будет тяжелым, мы получим убыток, но, скорее всего, в два раза меньше, чем в прошлом году».