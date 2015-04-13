Портал Банки.ру совместно с интернет-сервисом Mycreditinfo.ru проводят вебинар «Кредитная история. О чем вам никогда не расскажут в банке». Оставить вопрос к конференции можно на Банки.ру.

Конференция состоится 17 апреля c 12:00 до 17:00. Также в 18:00 пройдет видеотрансляция с ведущим конференции — руководителем проекта Mycreditinfo Олегом Поповым.

Кредитная история — это кредитный паспорт: персональные данные заемщика, а также сведения о том, как, когда и сколько он брал займов у банков или МФО и как их возвращал. Кредитная история — это больше, чем просто банковский документ. Это инструмент оценки рисков и уровня доверия к заемщику, который является также потребителем других услуг.

С недавнего времени кредитная история пополнилась новыми данными о неисполненных судебных предписаниях по алиментам, оплате за ЖКУ, сотовую связь, а также о причинах отказа в кредитах (если такие были).