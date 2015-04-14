«Хранилище», о котором упоминает ЦБ, не известно ни одному более чем из десятка опрошенных «Ведомостями» банкиров и экспертов

В данных Центробанка о состоянии рынка наличной валюты за декабрь и январь обнаружено расхождение на 3,9 млрд долларов, выяснили «Ведомости». Из статистики регулятора следует, что в январе банки-резиденты продали друг другу банкнот на 4,6 млрд долларов, а купили только на 1,7 млрд. В декабре, по данным ЦБ, эти показатели составили 8,8 млрд и 7,8 млрд долларов соответственно.

Расхождения между суммами покупки и продажи наличной валюты существовали всегда, отмечает издание. Но это расхождение никогда не превышало 3–5%, тогда как в декабре оно достигло 12,4%, а в январе и вовсе 63,4%.

Собеседники «Ведомостей» находят лишь одно разумное объяснение расхождений в статистике ЦБ: большая часть (3,9 млрд долларов) была снята клиентами банков через банкоматы. «В строке «прочие расходования» отражается в том числе наличная валюта, выданная через банкоматы», — объясняет руководитель службы внутреннего аудита Абсолют Банка Елена Букина. «Есть варианты сдачи банкоматов в аренду, есть партнерские соглашения — межбанковские соглашения бывают разные», — объясняет сотрудник одного из банков. «По статье «прочие расходования» мы отражаем загрузку в банкоматы, а также требования от других банков, если в их банкоматах снимали валюту по нашим карточкам», — говорит представитель Промсвязьбанка.

Если это так, то получается, что в январе граждане вовсе не несли валюту в банки. По данным ЦБ, они принесли в банки наличной валюты больше, чем забрали, на 324 млн долларов. Если допустить, что в январе вкладчики сняли через банкоматы все 2,9 млрд долларов, то отток наличной валюты мог превысить 2,5 млрд. «Мы предполагаем, что объемы выдачи наличной иностранной валюты через банкоматы в первой половине января были значительными и вполне могли составить указанную цифру, а во второй половине месяца резких движений в ту или иную сторону на банкнотном рынке не было», — говорит начальник отдела банкнотных операций Альфа-Банка Римма Измайлова.

При этом в комментарии ЦБ сказано, что «несоответствие обусловлено методологически неточным отражением в банковской отчетности» операций по направлению банками наличной валюты «в хранилище в объеме трех миллиардов долларов». «Данные операции отдельными банками были отражены в отчетности по показателю «выдано банкам-резидентам» вместо показателя «прочие расходования наличной иностранной валюты», — пояснил газете регулятор. ЦБ считает, что «методологическая неточность» носит «технический характер и не влияет на складывающиеся в последние месяцы тенденции» на рынке наличной валюты.

Банкиров объяснение ЦБ не устроило. Традиционно расходы наличной валюты по строке «прочие расходования» не превышали 500 млн долларов в месяц и лишь в ноябре и декабре выросли до 722,9 млн и 752,4 млн, но снизились в январе до 382 млн долларов. «Хранилище» же, о котором упоминает ЦБ, не известно ни одному из более чем десятка опрошенных «Ведомостями» банкиров и экспертов. «Из ответа ЦБ понятно только, что кто-то из банков указал данные не в той статье, — говорит, в частности, Измайлова. — Что такое «направление уполномоченными банками наличной иностранной валюты в хранилище», нам непонятно».