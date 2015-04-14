Средняя ставка по кредитам наличными уменьшилась за месяц на 3,5 процентного пункта и на 5 апреля составила 32,99% годовых

Ставки по необеспеченным займам населению начали постепенно снижаться. К такому выводу пришли эксперты Банки.ру, подсчитавшие индекс по необеспеченным кредитам.

Главным образом сокращение коснулось кредитов наличными, средняя процентная ставка по которым уменьшилась за месяц на 3,5 процентного пункта и на 5 апреля составила 32,99% годовых.

Значение средней ставки по кредитным картам (в том числе дебетовым картам с овердрафтом) практически не изменилось — показатель снизился на 0,07 п. п., до 31,83% годовых на 5 апреля.

«Снижение ЦБ РФ ключевой ставки с начала 2015 года на 3 процентных пункта наконец оказало влияние на стоимость кредитов для населения. В марте текущего года ставки по своим займам наличными на 2–5 процентных пунктов снизили большинство банков, в том числе Сбербанк, ВТБ 24, Альфа-Банк, Ситибанк, Райффайзенбанк», — отмечает руководитель сектора аналитики кредитных продуктов Банки.ру Елена Сударикова.

Индекс представляет собой средний размер процентных ставок по кредитам, предоставляемым в рублях банками РФ, входящими в топ-30 по портфелю кредитов физических лицам без залога и поручительства на любые цели. Для расчета показателя мы не использовали ставки по продуктам, которые могут быть предоставлены на заявленных условиях только «своим» клиентам (зарплатным клиентам, вкладчикам банка, сотрудникам компаний-партнеров и т. д.), а также бюджетникам и пенсионерам.