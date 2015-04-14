Страховые компании ВСК, «Согласие» и «Уралсиб Страхование» установили максимальный базовый тариф по ОСАГО — 4 118 рублей — во всех регионах России, следует из документов страховщиков.

С 12 апреля базовый тариф на ОСАГО для физических лиц — владельцев легковых автомобилей по решению ЦБ увеличен на 40% и составил от 3 432 до 4 118 рублей. До этого базовый тариф, по которому и рассчитывается стоимость полиса с учетом региона, стажа, «аварийности» водителя, а также мощности автомобиля, был в диапазоне 2 440–2 574 рубля. Одновременно с 12 апреля был расширен до 20% тарифный коридор, в рамках которого страховщики могут устанавливать окончательную стоимость полиса ОСАГО (прежде коридор был 5%). Кроме того, Центробанк повысил региональные коэффициенты по ОСАГО для ряда регионов, в частности, для Камчатского края, Мордовии, Адыгеи, Чувашии, Республики Марий Эл, Амурской, Воронежской, Мурманской, Челябинской и Курганской областей.

Компания «Согласие» установила максимальный базовый тариф по «автогражданке» во всех регионах страны для легковых автомобилей российского производства, при этом для иномарок предлагается минимальный базовый тариф — 3 432 рубля.

«Ингосстрах» использует максимальный тариф для расчета стоимости полиса ОСАГО в 83 регионах России. «Согаз» готов продавать полисы по «автогражданке» по минимальному тарифу только в Калининградской области, во всех остальных субъектах РФ страховщик установил максимальный тариф.

Полис ОСАГО от «РЕСО-Гарантии» по минимальному тарифу можно купить только в Крыму, следует из документов страховщика. В 13 регионах (в Москве и области, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Перми, Рязани, Твери, Туле, Южно-Сахалинске, Калининграде и области, Чеченской Республике и Ростове-на-Дону) компания утвердила средние ставки — от 3 604 до 3 947 рублей. Максимально возможный базовый тариф — 4 118 рублей — действует у компании для Ленинградской области и остальных субъектов федерации.

УРАЛСИБ АО «Страховая группа «УралСиб» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. Является ключевым участником одноименной страховой группы. По итогам 2017 года СГ «УралСиб» заняла 88-е место по размеру собранных страховых премий (942,92 млн рублей) и 24-е – в сегменте ДМС. Основные сборы премий по итогам 2017 года пришлись на добровольное медицинское страхование (50,24%) и страхование от несчастных случаев и болезней (23,91%). Компания представлена филиалом в Санкт-Петербурге и головным офисом в Москве. 28 января 2019 года Банк России приказом № ОД-183 отозвал лицензии компании на осуществление ОСГОП и ОСОПО в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



РЕСО-Гарантия СПАО «РЕСО-Гарантия» – крупная универсальная страховая компания с лицензиями более чем на 100 видов страхования. Компания является ключевой в составе Группы «РЕСО». По итогам 2017 года организация заняла третье место по объему собранной премии в рэнкинге российских страховщиков и второе место по сборам в сегменте автокаско. Основные составляющие страхового портфеля по итогам минувшего года – автострахование (69,16%) и добровольное медицинское страхование (14,13%). Региональная сеть компании охватывает все регионы России и насчитывает более 900 филиалов и офисов продаж. Агентская сеть включает более 25 тысяч агентов. Услугами компании пользуются 11 млн клиентов – организаций и частных лиц. Головной офис расположен в Москве.

ВСК САО «ВСК» – крупная универсальная компания, занявшая восьмое место по сборам среди крупнейших российских страховщиков в 2017 году. Основные составляющие страхового портфеля по итогам минувшего года – автострахование (58,37%) и личное страхование, за исключением страхование жизни (18,3%). Компания является одним из ключевых игроков рынка ОСАГО – по итогам 2017 года занимает 4-е место с долей рынка 9,73%. Региональная сеть страховщика насчитывает более 400 филиалов и отделений на всей территории страны. Головной офис расположен в Москве. Компания является главным участником Группы «ВСК», предоставляющей страховые услуги для 20 млн граждан и 300 тыс. предприятий и организаций.

Согласие ООО «СК «Согласие» – крупная универсальная страховая компания федерального масштаба, ключевой участник группы «Онэксим» Михаила Прохорова. С 2010 по 2016 год компания входила в топ-10 крупнейших российских страховщиков по объему собранной премии (в 2017-м общество заняло 11-е место в рэнкинге). Компания занимает высокие позиции на рынке автострахования – шестое место по сборам ОСАГО и четвертое место – по автокаско. В страховом портфеле компании в 2017 году основными составляющими являлись каско (41,34%) и ОСАГО (27,37%). Региональная сеть компании насчитывает более 350 структурных подразделений, в том числе 55 филиалов, работающих во всех федеральных округах России. Клиентами компании являются 47 тыс. юридических лиц и 1,4 млн граждан. Головной офис расположен в Москве.