Основную часть допэмиссии банка «Восточный Экспресс» может выкупить структура Baring Vostok Capital Partners (BVCP). В капитале банка ее представляет крупнейший акционер (33,9%), кипрская Evison Holdings, которая входит в Baring Vostok Private Equity Fund IV. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к акционерам банка.
Согласно принятому в конце марта решению собрания акционеров «Восточный Экспресс» планирует разместить акции на 3,5 млрд рублей, благодаря чему его уставный капитал увеличится ровно в пять раз. Недавно владельцы банка обсуждали, что его основатель и совладелец Игорь Ким (владеет 13,4% акций) не будет участвовать в выкупе акций, поскольку для него сейчас важнее другие проекты, но будет активно участвовать в управлении, в том числе в подборе команды, знает один из собеседников «Ведомостей».
Ким пока не определился с участием в размещении, подтвердил еще один источник, близкий к «Восточному».
Если сделка c BVCP удастся, то она станет основным акционером и у других не останется даже блокирующего пакета. Это решение поддержали не все крупные акционеры. По данным банка, против допэмиссии проголосовало 20,86% акционеров (21,75% присутствовавших на собрании), тогда как на миноритариев приходится лишь 1,7% капитала банка. «Непринципиально, кто как голосовал: решение принято, эмиссия утверждена и состоится», — говорит председатель совета директоров «Восточного Экспресса» Сергей Власов (владеет 11,8% акций).
Однако пока речь идет не о том, кто будет контролировать банк, а кто заплатит за его спасение, говорят аналитики. «Если капитал будет увеличен на эти 3,4 миллиарда рублей, это будет скорее мера поддержки: у банка большой убыток, — считает аналитик Fitch Дмитрий Васильев. — Если убытки не снизятся или капитал не будет увеличен, то возникнет риск нарушения нормативов».
В 2014 году убыток «Восточного» по МСФО достиг 10,7 млрд рублей, годом ранее банк был еще прибыльным и заработал 804,2 млн рублей. Доля просроченных кредитов выросла с 14,3% до 21,3%, а кредитный портфель сократился на 17,8% до 171,2 млрд рублей.
В то же время окончательные условия размещения пока не определены, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев. Крупная компания, помимо BVCP, в числе акционеров банка только одна: это IFC, контролирующая 11,9% капитала банка напрямую и еще 2,2% — через IFC Russian Bank Capitalization Fund.
ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения. В начале 2017 года состоялась масштабная реорганизация, в результате которой к банку «Восточный» присоединился Юниаструм Банк.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 4 мая 2017 года), ключевыми бенефициарами кредитной организации выступают: гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед 44,57% акций банка; Артем Аветисян, контролирующий 32% акций через Финвижн Холдингс Лимитед); фонд Russia Partners («Раша Партнерс»; конечные бенефициары: Эндрю Гафф — 2,34%, Джорж Сигулер — 2,34%, Дональд Спенсер — 1,82%) контролирует 6,5%, Марина Ушакова, Григорий Жданов — по 2,26%, член совета директоров Шерзод Юсупов — 4%, Юрий Данилов — 4%, Александр Таранов — 1,14%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 284,98 млрд рублей (32-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 34,41 млрд, кредитный портфель — 148,50 млрд, обязательства перед населением — 166,76 млрд.