Пока речь идет о том, кто заплатит за спасение банка

Основную часть допэмиссии банка «Восточный Экспресс» может выкупить структура Baring Vostok Capital Partners (BVCP). В капитале банка ее представляет крупнейший акционер (33,9%), кипрская Evison Holdings, которая входит в Baring Vostok Private Equity Fund IV. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к акционерам банка.



Согласно принятому в конце марта решению собрания акционеров «Восточный Экспресс» планирует разместить акции на 3,5 млрд рублей, благодаря чему его уставный капитал увеличится ровно в пять раз. Недавно владельцы банка обсуждали, что его основатель и совладелец Игорь Ким (владеет 13,4% акций) не будет участвовать в выкупе акций, поскольку для него сейчас важнее другие проекты, но будет активно участвовать в управлении, в том числе в подборе команды, знает один из собеседников «Ведомостей».

Ким пока не определился с участием в размещении, подтвердил еще один источник, близкий к «Восточному».

Если сделка c BVCP удастся, то она станет основным акционером и у других не останется даже блокирующего пакета. Это решение поддержали не все крупные акционеры. По данным банка, против допэмиссии проголосовало 20,86% акционеров (21,75% присутствовавших на собрании), тогда как на миноритариев приходится лишь 1,7% капитала банка. «Непринципиально, кто как голосовал: решение принято, эмиссия утверждена и состоится», — говорит председатель совета директоров «Восточного Экспресса» Сергей Власов (владеет 11,8% акций).

Однако пока речь идет не о том, кто будет контролировать банк, а кто заплатит за его спасение, говорят аналитики. «Если капитал будет увеличен на эти 3,4 миллиарда рублей, это будет скорее мера поддержки: у банка большой убыток, — считает аналитик Fitch Дмитрий Васильев. — Если убытки не снизятся или капитал не будет увеличен, то возникнет риск нарушения нормативов».

В 2014 году убыток «Восточного» по МСФО достиг 10,7 млрд рублей, годом ранее банк был еще прибыльным и заработал 804,2 млн рублей. Доля просроченных кредитов выросла с 14,3% до 21,3%, а кредитный портфель сократился на 17,8% до 171,2 млрд рублей.

В то же время окончательные условия размещения пока не определены, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев. Крупная компания, помимо BVCP, в числе акционеров банка только одна: это IFC, контролирующая 11,9% капитала банка напрямую и еще 2,2% — через IFC Russian Bank Capitalization Fund.

