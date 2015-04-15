С 1 апреля 2015 года для физических лиц Минпромторгом России была запущена программа льготного автокредитования, по условиям которой банк получает субсидии в размере предоставленных им скидок по кредитам исходя из 2/3 ключевой ставки Банка России (скидка составит 9,33 процентного пункта, а льготная ставка – не больше 15% годовых).

В связи с повышенным интересом к автокредитованию и увеличением его доступности для физических лиц портал Банки.ру решил выяснить, насколько же доступен автотранспорт юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Исследование проводилось на основе предложений банков Москвы для новых клиентов.

Для чистоты эксперимента льготные программы финансирования совместно с МСП Банком, так же как и продукты для действующих клиентов банка или имеющих в нем положительную кредитную историю (с более низкими процентными ставками), не приняли участие в нашем исследовании.

При составлении обзора были выбраны программы кредитования сроком до трех лет, позволяющие приобрести предпринимателям коммерческий транспорт стоимостью около 3 млн рублей.

Как известно, большинство банков применяют индивидуальный подход при определении условий кредитования бизнеса. Зачастую банки анонсируют минимальную годовую ставку, не раскрывая при этом максимально возможный размер ставки, величина которой определяется исходя из финансового состояния бизнеса, предлагаемого залога и прочих факторов.

При невозможности установить ставку, удовлетворяющую заданным параметрам (сумма, срок), мы принимали во внимание максимальную ставку диапазона, указанного банком. Программы без указания максимальной ставки в исследовании не участвовали.

В таблице продукты ранжированы по годовой ставке – от меньшей к большей.

На первом месте расположился кредит «МДМ-Экспресс Инвест» МДМ Банка со ставкой 22% годовых, действующей при залоге недвижимости. При предоставлении в залог транспортных средств (в том числе приобретаемых) кредит будет доступен под 23% годовых сроком до двух лет.

На втором месте – беззалоговый кредит Сбербанка «Доверие» со ставкой 24,5% годовых. При обеспечении кредита безотзывной гарантией других банков или кредитных организаций, а также Агентства кредитных гарантий (АКГ) ставка по продукту составит 22% годовых. Стоимость гарантии АКГ – 1,25% от суммы гарантии за каждый год ее использования.

Отметим, что по всем представленным программам (кроме «Коммерсанта» банка ВТБ 24) для оформления кредита потребуется поручительство собственников бизнеса, а также иных физических и юридических лиц.

Также в ходе исследования мы выяснили, что на данный момент большинство банков помимо залога приобретаемого транспортного средства требуют дополнительный залог, отдавая предпочтение залогу недвижимости. Ставки при этом остаются достаточно высокими, а сроки кредитования крайне малы. Если физические лица могут получить кредит сроком до пяти лет, то среди программ для малого и среднего бизнеса максимальные сроки кредитования составляют два-три года. Поэтому нередки случаи, когда предприниматели обращаются за кредитом как физические лица, желая избежать дополнительных расходов, сэкономить время и получить кредит на более выгодных условиях.

Обзор составлен по официальным данным сайтов и кол-центров банков на 14 апреля 2015 года.