Силуанов: «Для граждан никаких дополнительных налогов на операции обмена валюты никто не предполагал вводить и не будет»

Минфин не будет вводить налоги на операции купли-продажи валюты физлицами. Об этом сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

«Никаких налогов на валютно-обменные операции граждан вводиться не будет», — сказал он.

Силуанов напомнил, что ранее Минфин направил в налоговые органы письмо, в котором разъяснялись вопросы налогообложения доходов, полученных в ходе валютно-обменных операций.

«Речь идет о том, что компании, которые работают на валютном рынке, на Forex, и имеют доходы от таких операций, должны учитывать эти доходы в составе общих доходов. Но для граждан никаких дополнительных налогов на операции обмена валюты никто не предполагал вводить и не будет», — заявил министр.