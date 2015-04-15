ЦБ установил официальные курсы валют на 16 апреля. Курс доллара потерял 1,4716 рубля, составив 50,5033 (51,9749 рубля на 15 апреля). Курс евро понизился на 1,1789 рубля, до 53,6598 (54,8387 рубля на 15 апреля).

Доллар может опуститься ниже 45 рублей к концу года, полагает аналитик компании Exness Сергей Кочергин. По его мнению, российскую валюту поддержат растущие цены на нефть и ставки межбанковского кредитования в РФ. «Цены на нефть марки Brent пробили уровень в 60 долларов и устремились к локальному сопротивлению 62,7 доллара за баррель. Снижение за год почти на 50% количества буровых установок в США сигнализирует о вероятном сокращении производства нефти в США уже во втором квартале 2015 года», — комментирует аналитик. К концу этого года цены на нефть марки Brent могут повыситься до 70 долларов за баррель, а доллар — опуститься ниже 45 рублей, прогнозирует эксперт.

В настоящее время повышенному спросу на рублевую ликвидность способствует налоговый период, о чем свидетельствует рост однодневной ставки межбанковского кредитования в России до 14,73% годовых, указывает аналитик. Кроме того, отмечает Кочергин, в среду дополнительную поддержку рублю может оказать повышенный спрос нерезидентов и резидентов РФ на размещаемые Минфином ОФЗ.

Курс рубль/доллар устремился к психологической отметке 50 и, похоже, готов ее сегодня достичь, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Сегодня курс может опуститься ниже отметки 50, но серьезной паники удастся избежать. Сегодня на срочном рынке предстоит экспирация месячных опционов, поэтому волатильность будет большая. К вечеру курс может подняться выше отметки 50, до 50,5–51, однако нисходящий тренд пока не сломлен», – говорит аналитик. Он сохраняет ориентир 48–52 до конца апреля на ожидании снижения ключевой ставки на следующем заседании Центробанка.

Краткосрочно рубль будет еще сохранять момент роста, но вот в среднесрочной перспективе потенциал роста исчерпан, считает аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко. Рубль после возможного похода ниже 50 против доллара вполне может быстро вернуться в диапазон 55–60, не исключает эксперт.

Нефть растет, но реальный потенциал составляет еще около 5%, говорит руководитель департамента аналитики Profit Group Глеб Задоя. «Вот и у рубля потенциал еще 5%, а там железобетонная поддержка у пары доллар/рубль — отметка 47,5», — поясняет эксперт. Он советует покупать доллар, когда курс дойдет до этой отметки.