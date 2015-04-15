Российские банки с мая 2015 года будут обязаны рассчитывать полную стоимость вкладов (ПСВ) физических лиц по новой формуле. Соответствующее указание ЦБ РФ опубликовано в очередном выпуске «Вестника Банка России» в среду.

Документ вносит изменения в действующее указание от 27 февраля 2014 года № 3194-У «О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами». В пояснительной записке к новому указанию уточняется, что нормативный акт ЦБ предусматривает изменение формулы расчета полной стоимости вклада, а также порядка определения иной материальной выгоды при определении доходности депозита.

«Предусмотренная проектом указания новация предполагает отход от использования формулы эффективной процентной ставки для расчета полной стоимости вклада в пользу формулы среднегодовой доходности», — говорится в записке.

Так, новая формула включает в себя процентные платежи банка по вкладу, суммированные с непроцентными платежами, которые кредитная организация выплачивает вкладчикам, а также с доходами в натуральной форме (подарками банка клиенту). Данное значение должно делиться на сумму привлеченных во вклад средств. Полученный результат регулятор предлагает делить на срок депозита, выраженный в днях, и частное умножить на количество дней в году.

Полная стоимость вклада должна быть выражена в процентах. Дробное значение ПСВ округляется до трех знаков после запятой.

Как и прежде, регулятор требует от банков рассчитывать ПСВ по всем срочным вкладам с разбивкой по валютам и срокам привлечения депозита. Все полученные показатели должны быть представлены на официальном сайте кредитной организации в виде таблицы, которая будет раскрываться как в экранной форме, так и в виде отдельного XML-файла.

Указание вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России» и применяется начиная с раскрытия информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физлицами за апрель 2015 года.

