С ноября прошлого года россияне вправе получать зарплату в «своем» банке, а не в той кредитной организации, с которой у работодателя заключен договор по зарплатному проекту

Портал Банки.ру 21 апреля проведет круглый стол на тему «Отмена зарплатного рабства: конкуренция за клиента возрастает».

Почти полгода прошло с тех пор, как в России официально было отменено так называемое зарплатное рабство и, согласно ст. 136 Трудового кодекса, «работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата». С ноября прошлого года россияне могут воспользоваться этим правом и получать зарплату в «своем» банке, а не в той кредитной организации, с которой у работодателя заключен договор по зарплатному проекту.

Для многих банков в условиях кризиса «зарплатники» стали основой розничной клиентской базы, ведь это самые лояльные клиенты. Ожидается, что в 2015 году внимание банков будет сфокусировано на их удержании, повышении лояльности, а также на привлечении новых лояльных клиентов. При этом вклады и расчетное обслуживание будут пользоваться большим успехом, чем кредитные продукты.

В ходе круглого стола будут обсуждаться следующие вопросы:

Что изменилось в работе российских банков, ориентированных на сохранение и увеличение числа зарплатных клиентов?

Происходит ли существенный переток клиентов из одного банка в другой?

Каковы критерии идеального зарплатного банковского проекта? Какие дополнительные услуги нужны «зарплатникам»?

Что делать, если руководство компании отказывается переводить зарплату в другой банк?

Предлагают ли банки индивидуальное зарплатное обслуживание клиентам?

Участие в круглом столе подтвердили начальник управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов Райффайзенбанка Дамьен Леклер, руководитель блока банковских карт Бинбанка Дамир Баттулин, руководитель розничного бизнеса Русславбанка Спартак Антонов, советник президента Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев, руководитель Исследовательского центра Superjob Павел Лебедев, старший юрист МКА «Железников и партнеры» Вячеслав Голенев, начальник управления депозитных и расчетных продуктов Промсвязьбанка Наталия Волошина.

Модератором круглого стола выступит главный редактор ИА «Банки.ру» Наталья Романова.

К участию в дискуссии приглашаются представители банков, финансовые директора и главные бухгалтеры компаний, а также представители СМИ.

Вопросы спикерам можно прислать на адрес: pressа@banki.ru. Аккредитация — по e-mail: pressa@banki.ru, телефону: (495) 739-52-55, доб. 442.

Круглый стол пройдет в клубном офисе Cabinet Lounge (Новая площадь, д. 6, вход из Малого Черкасского переулка). Начало — в 11:00.