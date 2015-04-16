Visa завершит перевод процессинга в Национальную систему платежных карт (НСПК) не к 31 мая, как это было запланировано, а в III квартале, выяснил «Коммерсант». Кроме того, схема перехода заметно усложнилась, что может создать дополнительные трудности в проведении операций по картам Visa как для граждан-держателей, так и для банков-эмитентов.

На днях НСПК направила российским банкам бюллетень (есть в распоряжении газеты) с информацией о том, что окончательный перевод трансакций на свой процессинг по картам Visa затягивается. С чем связана задержка, в бюллетене не поясняется. Зато из него видно, насколько сложной будет новая схема перевода Visa на процессинг НСПК. Согласно описанной в документе схеме, авторизацию (выдачу разрешения на проведение операции по той или иной карте) будет проводить Visa, а клиринг (осуществление расчетов между задействованными в карточной операции участниками) — НСПК. В случае с MasterCard (уже перевела на процессинг НСПК все свои операции, за исключением операций по картам Сбербанка) такой двойственности при переходе не было.

По мнению участников рынка, такое разделение авторизации и клиринга между Visa и НСПК может создать дополнительные трудности как для банков, так и для держателей карт: безопасной считается ситуация, когда и авторизация, и клиринг проводятся в рамках одной и той же платежной системы. «Работа с Visa гораздо сложнее, чем с MasterCard, не исключено, что НСПК решила в ее случае сделать этот процесс поэтапным, нежели перейти на Visa сразу и обрушить весь процессинг», — предполагает собеседник издания в банке из топ-10.

В НСПК заверяют, что после 31 мая такую двойственность исключат. «В соответствии с «дорожной картой», после 31 мая, когда все банки будут подключены к НСПК, все авторизационные запросы и весь обмен клиринговыми сообщениями будут осуществляться через НСПК», — заявили в пресс-службе НСПК. Правда, когда именно «после 31 мая», не уточнили.

В случае если риски реализуются, проблемы для банков и их клиентов могут носить вполне понятный характер, предупреждают участники рынка. «Существует стандартная схема сверки между банком и платежной системой. Это нужно в тех ситуациях, когда, например, происходят обрывы связи, ошибки какой-то из сторон. Классический пример: операция уже авторизована, происходит обрыв связи, и эквайер не получает эту информацию, операция не проводится, при этом деньги на карте зарезервированы. В случае когда в этом процессе задействованы только банк-эмитент и платежная система, процесс сверки является отлаженным и быстрым. В случае появления в нем посредника он усложняется, и до тех пор, пока все стороны не разберутся, на чьей стороне ошибка, держатель карты фактически не сможет пользоваться своими средствами», — поясняет председатель совета директоров «Золотой короны» Николай Смирнов.



При этом двухэтапная схема перехода Visa на процессинг НСПК препятствует оперативному решению проблем санкционных банков. По словам собеседника газеты, близкого к одной из таких кредитных организаций, схема, при которой обработка трансакций все еще будет зависеть от Visa вплоть до июня, стала для него неприятным сюрпризом. «Данная схема не будет работать и в случае введения санкций в отношении новых банков, так как Visa попросту будет отклонять авторизацию по их картам и клиринг на уровне НСПК в таком случае не поможет», — отмечает независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков.