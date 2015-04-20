Средняя максимальная ставка топ-10 банков РФ по рублевым депозитам населения за вторую декаду апреля составила 12,98%. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Банка России.

За первые десять дней месяца средняя максимальная ставка равнялась 13,18%, за третью декаду марта — 13,16%. Максимальное с июля 2009 года значение показателя — 15,64% — было зафиксировано в конце декабря 2014-го.

В настоящее время регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 процентного пункта (до конца прошлого года — более чем на 2 п. п.).

В топ-10 банков с наибольшим объемом вкладов физических лиц в рублях входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Ханты-Мансийский Банк «Открытие», Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.