Центробанк попросил банкиров оценить, как повлияет отмена послаблений по поддержке банковского сектора на их финансовое положение. Соответствующее письмо регулятор направил кредитным организациям (документ есть у «Ведомостей»), на которые в совокупности приходится 75% активов банковского сектора, уточнил представитель ЦБ, не раскрывая их названий.

Представитель ЮниКредит Банка сообщил, что банк получил подобное письмо и предоставил в ЦБ все требуемые расчеты. А представители двух других кредитных организаций сказали, что сначала получили неофициальный запрос, а позже регулятор сообщил, что оценку можно не проводить, поскольку банки в выборку не попали.

Кредитные организации, получившие письмо, должны были отчитаться до 17 апреля, следует из документа. Цель – выяснить, какие из инструментов и в каком объеме банки применяли, говорит представитель ЦБ. Так, Сбербанк применял только льготу на валютный курс. ВТБ 24 воспользовался послаблениями ЦБ по переоценке портфеля ценных бумаг. Сейчас, по словам представителя ЦБ, полученные данные анализируются. Похоже, ЦБ пытается оценить, стоит пролонгировать послабления или нет, говорит топ-менеджер одного из средних банков. В базовом сценарии ЦБ планирует отменить льготные меры с 1 июля 2015 года.

Послабления для банковского сектора, снижающие давление на капитал, ЦБ ввел в декабре прошлого года после того, как банки перенесли валютный шок: у некоторых из-за девальвации рубля неконтролируемо росли активы, что сказалось на достаточности капитала. Среди мер регулятора – возможность при расчете нормативов использовать валютный курс, рассчитанный за предыдущий квартал, не ухудшать оценку качества по реструктурированным долгам заемщиков, чье финансовое положение ухудшилось из-за введения санкций.

В письме, разосланном по банкам, регулятор попросил сообщить ему размер активов, принимаемых в расчет нормативов по льготному курсу (на 1 октября 2014 года), а также размер портфеля ссуд, по которым не менялось качество в связи с послаблениями, и объем резервов, не сформированных по ним.

В частности, банкам необходимо указать, как влияет тот или иной нормативный акт, дающий послабления, на ряд нормативов: общей достаточности капитала (Н1), достаточности базового капитала (Н1.1), основного капитала (Н1.2), а также норматива, отражающего максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6). Кроме того, в таблице банки должны указать размер собственных средств с учетом послаблений и без, а также финансовый результат.

При текущей динамике курса рубля отмена послаблений не критична, считают эксперты. Однако если рубль начнет снова падать, продление послаблений будет необходимо для банковской системы. Директор департамента правового обеспечения Хоум Кредит Банка Александр Гонтаренко считает целесообразным пролонгацию послаблений ЦБ как минимум до 1 января 2016 года.