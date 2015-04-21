Непогашенные кредиты сейчас есть у 39,4 млн россиян – это более половины экономически активного населения страны (75,5 млн в 2013 году, по Росстату), их долги перед банками достигают 10,6 трлн рублей, пишут «Ведомости». Такие данные по своей базе дает Объединенное кредитное бюро (ОКБ), которому сдают кредитные истории более 500 банков, включая Сбербанк. Агентство Fitch также оценивает число заемщиков в России примерно в 40 млн.

К апрелю в срок не обслуживался каждый пятый кредит, каждый десятый был безнадежным, свидетельствуют данные кредитных бюро и коллекторов. Статистика ЦБ показывает взрывной рост проблемных долгов – за год они увеличились в полтора раза и к марту достигли почти 1 трлн рублей. Не обслуживается 9% розничного кредитного портфеля банковской системы. Всего россияне должны банкам 10,6 трлн рублей, причем многие – сразу нескольким. Согласно анализу ОКБ, четверть заемщиков обслуживает одновременно два кредита, а 18% – три и более. Чем больше кредитов висит на человеке, тем хуже он платит – к примеру, в последней категории в срок не платит треть заемщиков, отмечает издание.

Граждане перестают платить по кредитам из-за «резкого ухудшения материального положения» и «потери работы», показывают опросы. За год число людей, испытывающих серьезные проблемы с возвратом кредитов, по данным ОКБ, выросло почти на 1,5 млн – до 5,2 млн человек к апрелю. Просроченных платежей у них накопилось на 780 млрд рублей, а вся непогашенная задолженность – 1,28 трлн. Эти заемщики не платят по долгам уже более 90 дней, а поскольку это в основном необеспеченные кредиты, то вернуть с них удастся только 5–7% (так оценивает возвратность подобных долгов Fitch).

В I квартале объем просроченных кредитов рос рекордными темпами – почти на 2 п. п. до 17,6% портфеля, отмечают аналитики ОКБ. Проблемный кредит сейчас у каждого пятого заемщика, оценивает президент коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева. «Секвойя» проводит мониторинг по базам кредитных бюро и отчетностям банков, анализирует проданные банками «плохие» портфели и финансовое состояние должников. В марте «Секвойя» провела опрос граждан, чьи долги переданы коллектору на взыскание. Опрос показал, что большинство должников 2015 года – добросовестные заемщики: они признают долг, но не могут платить из-за финансовых трудностей, рассказывает Докучаева.

38% должников назвали причиной невыплаты кредита «резкое ухудшение материального положения». Доля таких ответов за год почти удвоилась. 20% должников ссылаются на «потерю работы», 15% – на «сокращение зарплаты». «Если ситуация в экономике не изменится в лучшую сторону и на предприятиях продолжатся сокращения и перевод части персонала на сокращенный рабочий день, доля тех, кто выйдет на просрочку из-за потери работы, к концу 2015 года может достигнуть 35–40%», – считает Докучаева.

Если в экономике не произойдет «существенных улучшений», к концу этого года проблемы с выплатами по кредиту могут возникнуть «у каждого третьего заемщика», констатирует Докучаева: «Из-за снижения реальных доходов у людей больше средств уходит на товары первой необходимости и меньше остается на погашение кредитов».