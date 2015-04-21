Генеральным директором и председателем правления банка «Московское Ипотечное Агентство» назначен Сергей Гриб.

В соответствии с решением общего собрания акционеров банка 20 апреля он вступил в должность.

Сергей Гриб родился 22 июля 1968 года в Московской области. Окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-электромеханик» (1993-й), Финансовую академию при правительстве РФ по специализации «экономист» (1997-й).

В 2007 году ему была присуждена степень кандидата экономических наук.

За 20 лет работы в банковской сфере Сергей Гриб занимал руководящие должности в следующих кредитных организациях: «Проминвестрасчет», Газстройбанк, Международный Коммерческий Банк, Россельхозбанк.