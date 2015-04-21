Генеральным директором и председателем правления банка «Московское Ипотечное Агентство» назначен Сергей Гриб.
В соответствии с решением общего собрания акционеров банка 20 апреля он вступил в должность.
Сергей Гриб родился 22 июля 1968 года в Московской области. Окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-электромеханик» (1993-й), Финансовую академию при правительстве РФ по специализации «экономист» (1997-й).
В 2007 году ему была присуждена степень кандидата экономических наук.
За 20 лет работы в банковской сфере Сергей Гриб занимал руководящие должности в следующих кредитных организациях: «Проминвестрасчет», Газстройбанк, Международный Коммерческий Банк, Россельхозбанк.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 21,04 млрд рублей (146-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,88 млрд, кредитный портфель — 8,02 млрд, обязательства перед населением — 3,17 млрд.