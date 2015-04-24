Саратовский Наратбанк, 100-процентным собственником которого выступает татарстанский банк «Ак Барс», сменил организационно-правовую форму с ЗАО на АО, а также статус: теперь это не банк, а НКО. Полное наименование, в середине апреля зафиксированное в ЕГРЮЛ, — акционерное общество «Расчетная небанковская кредитная организация «Нарат».

На сайте Центробанка смена статуса кредитной организации пока не отражена. На сайте самого «Нарата» пока размещен только анонс изменений, из которого следует, что «Ак Барс» принял решение о перерегистрации «дочки» в небанковскую кредитную организацию расчетного типа еще в начале декабря прошлого года и соответствующее ходатайство было направлено в ЦБ.

На своем сайте саратовская финорганизация предупреждает, что в новом статусе больше не сможет принимать деньги у физлиц на пополнение счетов и вкладов или выдавать кредитные средства по ранее заключенным договорам (предоставлять услугу овердрафта, выдавать кредитные транши). Также в сообщении размещены действующие со 2 февраля реквизиты для погашения кредитов.