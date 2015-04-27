Ситибанк до сих пор не перевел трансакции по картам на обслуживание в национальную систему платежных карт (НСПК), процессинговый центр «дочки» американской Citigroup расположен за границей, пишут «Ведомости».



У Ситибанка несколько процессинговых центров на всю банковскую группу, такая схема обходится дешевле, поэтому российский центр они создавать не стали, рассказал газете источник, близкий к одной из российских платежных систем.

«Мы сейчас активно взаимодействуем с ЦБ и НСПК, чтобы организовать работу в соответствии с законом», — говорит руководитель дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Михаил Бернер. По его словам, переносить процессинговые центры банку не придется, при этом внутри России трансакции будут авторизовываться НСПК. Каким образом это станет возможно, он не объясняет.

По закону операции, совершенные на территории России, должны обрабатываться НСПК, но закон не регулирует, где должны находиться технические мощности, говорит директор карточного бизнеса банка из топ-10. Поправки к закону и новые требования по процессингу относятся к платежным системам, а не к банкам, хотя этот вопрос обсуждался с депутатами еще осенью, вспоминает источник, близкий к одной из МПС.

Принцип, когда трансакция сначала уходит на обработку в международный процессинговый центр банка, а потом обратно отправляется в НСПК, противоречив, поскольку данные о платежах уже выходят за пределы России, считает сотрудник одной из МПС. Он добавляет, что есть еще один выход: НСПК может выполнять часть функций процессингового центра Ситибанка. Бернер это не комментирует.

В том случае если процессинговый центр Ситибанка останется за границей, все же может возникнуть сложность при подключении к НСПК, рассуждает руководитель карточного бизнеса одного из банков, так как для связи с НСПК используются криптографические устройства. Эксперт по банковской безопасности указывает, что использовать устройства при схеме, когда трансакция обрабатывается в нескольких странах, можно, получив разрешение ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, процесс согласования в каждой инстанции, по его словам, занимает около месяца.

На вопрос о том, сможет ли Ситибанк как «дочка» американской группы принимать карты санкционных банков, Бернер ответил: «Мы российское юрлицо и будем работать в соответствии с правилами НСПК, все, что ими предусмотрено, мы выполним».