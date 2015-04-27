По оценкам АСВ, в реестре выплат могут быть не отражены данные об обязательствах ИпоТек Банка перед 1,3 тыс. вкладчиков с суммой требований около 600 млн рублей

В результате неправомерных действий бывшего руководства лишившегося лицензии ИпоТек Банка в реестре выплат могут быть не отражены данные об обязательствах перед 1,3 тыс. вкладчиков. Об этом в понедельник сообщает Агентство по страхованию вкладов. По данным АСВ, размер требований этих вкладчиков может составить около 600 млн рублей.

«После отзыва лицензии в банке было зафиксировано отсутствие персонала, автоматизированной банковской системы (АБС), а также бухгалтерской документации», — отмечается в сообщении. Информация об этом направлена в правоохранительные органы. При формировании реестра выплат использовались отдельные и неполные источники информации, поэтому в нем содержатся сведения об остатках на текущих счетах, открытых для расчетов с использованием банковских карт, но нет данных о срочных вкладах и вкладах до востребования.

Вкладчики, которые не были включены в реестр или не согласны с суммой выплат, могут заполнить заявление в банке-агенте (ранее им был выбран Россельхозбанк). «К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика», — уточняется в сообщении АСВ.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ИпоТек Банка с 13 апреля. Согласно данным регулятора, банк не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также являлся транзитным звеном при проведении клиентами сомнительных операций, конечной целью которых был вывод средств за рубеж в значительных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли эффективных мер в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сообщал Центробанк.

Выплата возмещения по вкладам в соответствии с реестром обязательств ИпоТек Банка началась в понедельник. Ранее АСВ сообщало, что вкладчиков в реестре 66, им причитается в совокупности 1,6 млн рублей.