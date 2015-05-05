МАСТ-Банк нашел стороннего инвестора, который может заняться его финансовым оздоровлением, сообщил Банки.ру и. о. председателя правления банка Александр Чеметов.

«У нас есть инвестор, который видит в банке большой потенциал и хорошие перспективы. После получения всех необходимых согласований банк ждет новый этап развития. Документы на согласование нового председателя правления отправлены в ЦБ РФ еще 30 апреля, сделка запланирована на ближайшие дни, 29 мая состоится годовое общее собрание акционеров, которое пройдет уже в новом составе», — рассказал Чеметов.

Информация об инвесторе до завершения сделки не разглашается.

17 апреля МАСТ-Банк приостановил прием новых частных вкладов и ввел запрет на пополнение действующих депозитов в связи с предписанием ЦБ. По словам Чеметова, в ближайшее время это предписание может быть смягчено. «Ситуация нормализуется достаточно быстро, тем более что регулятор с пониманием относится к произошедшему. Мы ожидаем смягчения предписания в ближайшее время», — сказал и. о. председателя правления.

28 апреля стало известно, что банк ограничил выдачу наличных по вкладам суммой 100 тыс. рублей в день. На сайте банка в тот же день было опубликовано сообщение о том, что руководство МАСТ-Банка ведет переговоры о его санации. «Санация означает, что банк продолжит свою деятельность, а все его обязательства перед клиентами и контрагентами будут выполнены в полном объеме», — сообщалось в релизе.

По данным информационно-аналитической службы Банки.ру, по итогам I квартала 2015 года нетто-активы кредитной организации увеличились на 10,91%, или 2,4 млрд рублей, составив на начало апреля 24,2 млрд рублей. Увеличение активов банка связано прежде всего с притоком вкладов физических лиц, которые выросли на треть, на 3,9 млрд рублей.

Привлеченные банком средства были направлены на кредитование корпоративных клиентов (при сокращении розницы), а также вложены в активы высокой ликвидности. На начало апреля основу ресурсной базы банка формируют депозиты физлиц (63,64%), средства юрлиц составляют 16%, на оптовые источники фондирования приходится около 4,5%. Объем собственных средств банка на отчетную дату формировал 13,2% пассивов, а уровень достаточности капитала (Н1.0) составлял 13,13%.