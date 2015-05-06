Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о хищении более 70 млрд рублей из Московского Областного Банка (Мособлбанка), санацией которого занимается СМП Банк, пишет «Коммерсант». Фигурантами дела могут стать не только бывшие руководители Мособлбанка, но и его экс-владельцы — Анджей Мальчевский и его сын Александр.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) возбудила следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД Валентина Светлова. Она расследовала аналогичное дело в отношении экс-председателя правления Мособлбанка Виктора Янина об ущербе на 580 млн рублей. Пока новое уголовное дело возбуждено в отношении группы неустановленных лиц, целью которых, по версии следствия, являлось систематическое хищение денежных средств в особо крупных размерах, принадлежащих вкладчикам Мособлбанка.

По данным МВД, хищения проходили в период с 1 января 2012 года до принятия решения о санации банка —19 мая 2014 года. По версии следствия, для осуществления своего замысла злоумышленники использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК). Используя эти компании, члены преступной группы совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков банка, завуалированные под предпринимательскую деятельность. После чего, реализуя свой замысел, мошенники, «злоупотребляя доверием вкладчиков и без их ведома», выводили размещенные ими в Мособлбанке средства за банковский баланс, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК. Причем сумма хищений, которые удалось провернуть мошенникам, уверено следствие, колоссальна.

Так, согласно результатам проверки, проведенной Центробанком, после начала санации Мособлбанка по состоянию на 1 июня 2014 года на его балансе значилось 93,6 млрд рублей в качестве обязательств перед вкладчиками. Из этой суммы 81,2%, или 76 млрд рублей, отмечается в отчете ЦБ, «висели» на забалансовых счетах, «будучи ранее выведенными банком» из-под учета регулятора. Таким образом, неустановленные лица причинили Мособлбанку ущерб на общую сумму не менее 70 млрд рублей.

Новое руководство Мособлбанка подало с десяток исков в арбитражные суды Москвы и Мособласти, пытаясь взыскать исчезнувшие миллиарды из РФК. Кроме того, банк добивается банкротства РФК, но производство по соответствующему иску пока приостановлено.

По словам источников издания, фигурантами уголовного дела в ближайшее время могут стать основатель Мособлбанка и президент фонда возрождения народных традиций «Национальный фонд святого Трифона» Анджей Мальчевский и его сын, бывший совладелец банка Александр Мальчевский. Стоит отметить, что обоим принадлежал и холдинг РФК — его президентом являлся Мальчевский-младший.

Информацию о возбуждении нового уголовного дела газете подтвердил представитель Мособлбанка Роман Головкин. Он отметил, что банк уже официально признан в рамках расследования потерпевшим.

Московский Областной Банк ПАО «Московский Областной Банк» — крупный столичный банк с обширной сетью подразделений в Москве и регионах. Решением ЦБ с мая 2014 года проходит процедуру санации Мособлбанка, наряду с Финанс Бизнес Банком и Инресбанком, под управлением СМП Банка, подразумевающая получение владельцами СМП Банка контроля над всеми тремя кредитными организациями. В настоящее время основным направлением деятельности Мособлбанка является кредитование корпоративных клиентов. Банк поддерживает высокую активность на рынке облигаций и во всех сегментах денежного рынка. На текущий момент 98,31% акций принадлежит СМП Банку, еще 1,69% приходится на акционеров-миноритариев (в их числе более 36 700 физических лиц).



По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 542,17 млрд рублей (21-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -144,89 млрд, кредитный портфель — 226,34 млрд, обязательства перед населением — 98,97 млрд.