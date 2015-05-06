Центробанк предупредил банки о начале применения жестких санкций за неисполнение законодательства «О кредитных историях». В письме зампреда ЦБ Михаила Сухова говорится, что банки пострадают за ненаправление ими в бюро кредитных историй (БКИ) информационной части кредитных историй по каждому российскому заемщику. В числе нарушителей — 400 из 810 российских банков, сообщил «Известиям» источник, близкий к ЦБ.

«Банки были осведомлены о вступлении в силу нормы о направлении в БКИ информационной части КИ по заемщикам с 1 марта 2015 года, начиная с даты опубликования 189-ФЗ, то есть с 30 июня 2014 года, — пишет Сухов. — Неготовность банков к исполнению обязанности передавать в БКИ информационную часть КИ с 1 марта 2015 года является нарушением соответствующей нормы 189-ФЗ, влечет нарушение права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на ознакомление с информационной частью КИ потенциального заемщика без его согласия при принятии решения о выдаче ему кредита».

Банки должны направлять в БКИ без согласия заемщика так называемую информационную часть кредитной истории, в которой содержатся данные об обращении гражданина за ссудой, одобрении или отказе в ее выдаче и — при наличии — фиксируется факт просрочки клиента по кредиту на срок от 120 дней. Если в информационной части КИ содержится отказ заемщику в выдаче ссуды, указываются и причины такого отказа. Также в этой части КИ указывается тип кредитора: банк, микрофинансовая организация (МФО), кредитный потребительский кооператив. Сведения из информационной части может получить любая организация или предприниматель, если в запросе укажет, что интересуются с целью выдачи займа. Тогда БКИ обязаны предоставить данные в течение пяти рабочих дней.

Сухов отмечает в письме, что к регулятору обращался президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян с просьбой отсрочить требование по направлению банками информационной части КИ заемщиков в БКИ до 1 июля 2015 года. Аргументация Тосуняна сводилась к следующему: существенно расширился объем информации для отправки в БКИ; техническая документация и форматы импорта данных для выгрузки новой информации в БКИ со стороны разработчика программного обеспечения ЗАО «МТЦ» и БКИ поступила в банки только после 24 февраля 2015 года, а уточнения в документацию продолжают поступать и после 1 марта 2015 года. Сухов подчеркнул, что банкиры, и в частности АРБ, не информировали ЦБ об указанных проблемах вплоть до середины марта, поэтому банки-нарушители должны нести ответственность.

Из письма Сухова следует, что Банк России намерен наказывать банки по ст. 74 закона «О Центральном банке» — штраф в размере до 0,1% от минимального размера уставного капитала банка (сейчас капитал должен быть не меньше 300 млн рублей, то есть речь о штрафе в 300 тыс. рублей) или ограничение проведения банком отдельных операций на срок до 6 месяцев. На 400 банков-нарушителей, по словам источника, близкого к ЦБ, приходится 90% заемщиков (по данным Fitch, в России 40 млн заемщиков). Требования закона распространяются на клиентов, оформивших кредит с 1 марта 2015 года.